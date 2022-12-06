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希望人類全消滅！ 奇怪組織推「人類自願滅絕運動」

聯合新聞網／ 綜合報導
「人類自願滅絕運動」組織相信人類滅絕才能改善地球面臨的問題。示意圖／ingimage
「人類自願滅絕運動」組織相信人類滅絕才能改善地球面臨的問題。示意圖／ingimage

按聯合國估計，今年11月15日，全球人口達到80億人。人口過多可能會導致勞動力不足、扶養比過高、資源短缺甚至造成各國財務負擔，當然也會大幅影響地球生態。

ODDITYCENTRAL報導，為了解決人口過剩問題，現年75歲的美國環保活動家奈特（Les U. Knight）於1991提出「人類自願滅絕運動」（The Voluntary Human Extinction Movement，VHEM）。他認為人類滅絕可以改善環境惡化問題，還能減緩地球面臨的種種危機。

他在25歲那年動了輸精管結紮手術，也開始推崇人類自願滅絕運動。不過該運動並沒有正式、嚴謹的組織架構，據福斯新聞（Fox News）報導，截至2001年時，該組織只有230名支持者，但時至今日，目前尚不清楚奈特的團體有多少追隨者。

奈特認為人類與地球的生物圈並不相容，人類若是先滅絕，可以拯救地球上的其他物種，避免其他動植物遭滅絕。不僅如此，身為該運動的提倡者，他相信人類最嚴重的環境犯罪就是生下更多的人，而人類是唯一能夠進化到為了所有生命利益自願滅絕的物種，因此自願滅絕是必要的。

不過該組織並非要人類結束自己的生命，而是希望人們停止生育。幾十年前，奈特在組織名稱上加了「自願」一詞，以表明信徒不支持大屠殺或強制節育，也不鼓勵自殺。奈特受訪時表示，他認為若是人類停止生育，人類就會逐漸滅絕。這麼做不只能夠清理之前人類留下來的爛攤子，也能讓生物圈自然復原。

雖然該組織提倡這樣的理念，不過奈特也坦言，要人類自願滅絕是不太可能的，因為只要地球上還有一對男女繁衍後代，地球就會又變回現在的狀態，而人類有性慾是自然的，但他仍希望能藉由這樣運動，喚醒大眾對於人口控制的關注。

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