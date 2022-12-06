正妹網美硬舉百公斤槓鈴突漏尿 網砲轟「噁心」她無辜喊冤

為了雕塑健美身材，越來越多人喜歡上健身房來運動，但做任何運動都要量力而為，國外有一名女網紅日前在健身房舉槓鈴，不知道是否太過用力，舉起來的當下竟然發生了讓人超尷尬的漏尿畫面，影片一PO上網也引來不少批評，還有人直呼太噁心。

這名健身女網紅阿雅卡（Ayaka Coffman）常在TikTok分享自己健身的影片，當中一段影片是她在健身房中練習舉槓鈴，就在阿雅卡舉起100公斤的槓鈴時，竟然發生漏尿情形。

阿雅卡在影片配上音樂和字幕寫著「我想我會這樣尿在地上」，從影片中也確實看到她的褲子流出尿液，事後她也透露已經清理乾淨了，並表示這是無法控制的事，但仍然引來不少批評。

貼文讓不少人看傻了眼，「這是我最怕的事」、「放一塊軟墊就好了」、「我再也不敢躺在健身房的地板上了」、「再也不去健身房了」、「鍛鍊骨盆應該有助於預防這種事情發生」、「就算下面只放一條毛巾也可以」、「為什麼不穿護墊？」、「難以想像到健身房看到這種情況」、「我希望這永遠不會發生在我身上」。

但也有人替阿雅卡緩頰，「這是有可能會發生的」、「有些人不知道這在健身房裡很普遍」、「只要妳清乾淨就沒問題了」、「不是所有人都會這樣」。

不過為什麼練重訓容易會發生漏尿情況呢？據《康健》報導，骨盆底肌是腹腔最底部的支撐，女性因為比男性多了一個陰道開口，先天結構的支撐就比較弱，再加上尿道又比較短，骨盆底肌對尿道的控制力道就比男性弱，如果突然用力，腹內壓上升，就難控制尿道括約肌而發生漏尿。

《元氣網》也寫道，醫師提醒做重訓的過程中，應避免產生腹壓過高的動作，「對的重訓」才對人體有幫助，適當訓練反而有助改善漏尿。