雙胞胎姐妹「嫁同一人」且同居 新郎觸犯印度刑法恐判7年

近日印度一對雙胞胎姐妹同時出嫁，且兩人的結婚對象為同一個男人，婚禮畫面曝光後引起外界關注，儘管雙方家人並不反對，但此舉已經違反印度法律，警方隨即介入調查。

綜合多家印度媒體報導，在孟買的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），一對36歲的雙胞胎姊妹靈琪（Rinky）和蘋琪（Pinky），兩人皆在IT產業擔任工程師，近日她們與同一個男人阿圖爾（Atul）舉行了婚禮。

婚禮畫面在網上曝光後，掀起軒然大波。從影片中的場景來看，這並不像是一場秘密婚禮，兩位新娘臉上洋溢著幸福的笑容，輪流為新郎戴上花環，雙方家人也都出席了儀式，並為他們歡呼祝賀，三人最終按照印度教儀式完婚。

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有報導指出，新郎阿圖爾在孟買經營一家旅行社，他和兩姐妹從小就是玩伴，在雙胞胎姐妹的父親去世後，她們的母親也生了重病，當時阿圖爾到醫院幫她們照顧母親，三人也因此變得親密。

然而，根據印度刑法，一夫多妻已經觸法，隨後警方介入調查，新郎阿圖爾因此被立案起訴，可能被判處7年監禁。