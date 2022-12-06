雙寶辣媽自曝出門狂被搭訕超困擾 網友反酸：哪來的自信
英國一名辣媽說自己長得太美，所以每次出門都會被搭訕，就連帶著兒子在買玩具時也不例外，讓她覺得超級困擾。
據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子邦妮（Bonnie Slayed）已經是兩個孩子的媽，不過她的身材勻稱，保養得宜，因此異性緣仍非常好。她說自己很常在路上被搭訕，還會有人直接用Airdrop把電話傳給她，要她「不要告訴我太太」。
不僅如此，就連帶著孩子去買玩具時，也會有其他爸爸過來搭訕說：「拜託跟我說妳是單親媽媽，這樣我才能給妳我的電話號碼」。去超市買菜時，也有人主動說要幫她買單，希望能藉此換到她的電話號碼。
不過其實邦妮和丈夫感情非常好，兩人還在去年開創成人社群網站Only Fans帳號，辭去工作，專心經營帳號。兩人認為這樣的工作模式讓他們有更多時間陪伴孩子，也能更靈活地運用時間，享受生活。
不過不少網友認為邦妮是「普信女（普通但卻盲目自信的女生）」，她根本沒自己想得那麼漂亮，還有網友留言說「他們家裡就有牛排了，為什麼還會想吃漢堡？」暗指邦妮根本比不上搭訕男子的妻子，也有網友說「她是不是有妄想症」、「我看了都覺得好尷尬」、「我連看都不想看她一眼」。
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