吃到人生第一碗蕎麥麵！AV女優初嘗「禁果」超興奮 結果被急送ICU

大家有食物敏感嗎？有不少人會對花生、甲殼類或蛋奶等過敏，進食必需要看清楚內含成份。最近日本一位AV女優就分享到，她自小就對蕎麥過敏。最近身體檢查時醫生告知她的過敏已經康復，於是她便興奮地去試吃人生第一碗蕎麥麵，結果……

有食物敏感的人每次吃東西前都需要看清楚成份列表，以免觸發過敏反應。日本AV女優西元めいさ最近就在社交平台上分享她3歲時在一間旅館吃了有蕎麥粉的食物後，產生過敏性休克、心肺停止，自此就避開所有有蕎麥成份的食物。日前她進行過敏原測試時，醫生對她說蕎麥敏感已經康復，於是她便興高采烈地去試吃她人生第一碗蕎麥麵。

西元めいさ在Instagram上表示，因自小就對蕎麥敏感，她從來沒有吃過蕎麥的記憶，表示人生第一碗蕎麥麵與她想像中不一樣，跟素麵有點相似。但不久之後，她就再上傳一個限時動態「等一下、不是很對。好辛苦」。她的下一個更新已經是12小時後，原來她後來被送入醫院加護病房住了一晚。期間因為她的急劇血壓下降，醫院甚至告訴家人她情況危急。

西元めいさ下一個更新已經是12小時後，原來她後來被送入加護病房住了一晚。期間因為她的急劇血壓下降，醫院甚至告訴家人她情況危急。圖／翻攝自Twitter@nishimotomeisa

「現在醒了，說我可以吃蕎麥那個醫生給我出來！」，西元めいさ沒想到剛被醫生宣告她可以吃蕎麥就因此往鬼門關走了一趟。經歷這次驚險經歷，她表示自己「以後也不會再吃吧！」。

事件引起網友熱議，當中有不少人批評醫生，認為食物敏感是不會突然康復的，為西元めいさ感到慶幸。也有網友分享到自己也曾經有相同經歷，中二時發現蕎麥過敏，32歲時進行過敏原測試發現康復後，便到名店吃蕎麥麵；立刻出現過敏、呼吸困難，打了腎上腺素才成功紓緩，「那麼我給5000日圓（約新台幣1125元）做那個過敏測試算什麼！醫生！」。

如果大家有食物敏感一定要小心啊！即使過敏原測試結果顯示已經安全，也有可能只是因為不是直接食用而沒有反應。若能夠避免就不要吃，以免因為食物敏感發作而被送進加護病房啊……

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文章授權轉載自《香港01》