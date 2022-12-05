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機上睡醒見白襪子都是塗鴉！網友影片討拍反被嫌：自作自受

聯合新聞網／ 綜合報導
一位外國網友在飛機上睡醒後，發現襪子出現不明塗鴉。圖擷自IG
一位外國網友在飛機上睡醒後，發現襪子出現不明塗鴉。圖擷自IG

疫情過後，各國逐漸解封，許多人也總算能夠再次出國旅遊。在搭乘飛機時，不少旅客會選擇小睡片刻，養精蓄銳準備好迎接旅程。但最近有一位國外網友，卻因此遇上了相關爭議。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位名叫茱莉雅（Julia Valentine）外國網友分享一段影片。片中的女性日前搭乘飛機時，在座位上睡覺休息。不料醒來之後，她卻發現自己的白色襪子上，有著滿滿的塗鴉痕跡，疑似是自己在睡眠的這段期間，不知道哪位小孩子趁機亂畫的。

不過雖然襪子被惡搞，但影片中也能看到這位乘客在睡覺時，選擇將兩腳擺在前方座位與窗戶之間的空隙，對前座乘客造成了不便。很可能就是因為如此，所以才會被對方塗鴉。

其他網友紛紛批評影片中的人自作自受，表示「你的腳跑到人家小孩子那，他們才會把它當畫布」、「雖然遇到我大概會一笑置之，但我自己不會把腳放在那裡」、「腳就乖乖擺在自己的區域內不行嗎」、「感謝你提供給小孩子的娛樂」，還有網友質疑脫下鞋子，不就算觸犯了飛機禮儀嗎？

有專業航空人員說明，雖然只要在清潔、不散發惡臭的狀況下，暫時脫掉鞋是沒關係的。當然這只限於「在自己的座位上」，且雙腳不宜踩踏至其他座席或其他地方，因此影片中的行為當然也不合格，需要多加留意。

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