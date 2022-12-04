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妻出軌7男人還帶回家拍AV 富商夫崩潰攤牌離婚下場卻更悽慘

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名富商早前看妻子手機綁定的Google相簿時，崩潰發現原來過去3年妻子與至少7名男子有染，更拍下不雅片。（網上圖片）
馬來西亞1名富商早前看妻子手機綁定的Google相簿時，崩潰發現原來過去3年妻子與至少7名男子有染，更拍下不雅片。（網上圖片）

出軌還如此無情！馬來西亞一名富商早前看妻子手機綁定的Google相簿時，崩潰發現原來過去3年妻子與至少7名男子有染，更曾帶男人回家上床自拍疑似「AV（成人影片）」的不雅片。富商之後與妻子攤牌提出離婚，詎料妻子竟偷偷抱走18個月大的小兒子不知去向，富商想方設法尋人不果，於是向當地各界求助希望妻子「放人」，讓他與兒子團聚。

馬來西亞《中國報》報道，56歲林姓華裔男富商，於7年前在酒吧結識擔任「陪酒女」、現年38歲的阮姓女子，2人相戀3個月便閃電結婚。阮女過去有2段婚姻並育有2子，但林男未有嫌棄，還幫忙照顧阮女的2名兒子。

婚後2人誕下小兒子，林男把所有財產交予妻子打理，每個月也會給妻子1萬令吉（約1.7萬港元）零用錢，以及替妻子攤還每個月4,000令吉（約7,000港元）債務；還清債務後，妻子又提議未來在越南養老，說服林男簽署授權書，由她負責在越南買地投資。

林男原以為妻子是「對的人」可廝守終生，沒想到這個「美夢」卻在剎那間幻滅。林男今年6月在妻子機綁定的Google相簿發現，原來妻子於過去3年曾多次出軌，更拍了不雅片，「她曾在我外出做生意和跑業務時，出軌至少7名男子，還帶男人回家上，拍下裸露照片，視頻都經由手機綁定的Google帳號，自動上傳到Google相簿」，照片和影片的讓他當場崩潰。

林男之後與妻子攤牌想離婚，詎料妻子竟偷偷帶走2人僅18個月大的兒子後不知所終。林男苦尋不果，無奈下只能向當地各界求助幫忙尋人，希望讓他可以父子團聚。

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文章授權轉載自《香港01》

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