快訊

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

警所長涉不當交往拔官！游淑慧嘆：公務員行為規範都雙標 這人還升官

情勒小雨傘？日網友出奇招讓小偷「良心發現」 網笑：更想偷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友突發奇想在傘柄末端裝上「可憐表情」，以喚起小偷的良心。圖/Twitter
日本網友突發奇想在傘柄末端裝上「可憐表情」，以喚起小偷的良心。圖/Twitter

雨傘常常被他人偷走嗎？有日本網友發明了「奇葩雨傘防盜法」，說明只要在傘柄畫上「可憐表情」，小偷看到後就會感受到雨傘主人的落寞心情，並把雨傘歸回，但許多網友紛紛笑稱這造型「更想帶回家了」。

日本網友在Twitter發文分享，由於先前放在便利店門口外的雨傘常常被偷，於是發明了「奇葩雨傘防盜法」，說明只需在傘柄末端裝上「可憐表情」，據說當犯人打開雨傘的那刻，會感受到雨傘主人的落寞心情，然後把雨傘放回原處。

有網友分析造型特別的雨傘比較不容易被偷，指出普通雨傘的辨識度不高，有些人就只是懶得帶傘出門，遇到下雨就圖方便隨手牽傘，所以太特別的傘就會擔心被抓包，不會是優先下手的目標。

許多台灣網友看到雨傘後，反而表示更想帶回家了，「看你這麼可憐只好把你帶回家囉」、「更想偷了欸」、「天啊，這麼可憐要帶回家啦」、「本來不想偷的，是你誘惑我」、「本來沒人會拿，裝上後馬上被帶走」。

還有人表示，「情勒小雨傘」、「我試過，沒用」、「以為雨傘小偷會心軟？才不會」、「放在超商外面傘架等於愛心傘」、「好可愛喔」。

Twitter

相關新聞

情勒小雨傘？日網友出奇招讓小偷「良心發現」 網笑：更想偷

雨傘常常被他人偷走嗎？有日本網友發明了「奇葩雨傘防盜法」，說明只要在傘柄畫上「可憐表情」，小偷看到後就會感受到雨傘主人的落寞心情，並把雨傘歸回，但許多網友紛紛笑稱這造型「更想帶回家了」。

穿衣沒人看？南韓YouTuber「幾近全裸」彈鋼琴 拍片0收入原因曝

彈鋼琴也能成為一種「視覺享受」？南韓YouTuber「Leezy」以大尺度的作風聞名，她時常在頻道發布演奏鋼琴的影片，但她與台灣YouTuber「Pan Piano」不同，Leezy不僅會主動露臉，還會換上「幾近全裸」的衣服讓粉絲們一飽眼福。日前，Leezy在網路節目上直問「彈鋼琴一定...

日本甜美AV女優嗨曝「禁果初體驗」 下場慘送醫嬌喊要他負責

部分民眾對特定食物有過敏反應，若不慎誤食恐釀危機。日本AV女優西元明沙（西元めいさ）自小對含蕎麥粉的食物過敏，一直以來都避免吃到相關的食物，沒想到日前她卻接獲「喜訊」，醫生通知她的過敏反應已經痊癒了，讓西元明沙興沖沖的品嚐人生第一碗蕎麥麵...

愛爾蘭男領394萬年薪嫌「太無聊」 網友鼓吹：來台做功德

愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）有一名財務經理，因為每天工作只要散步、看報紙和吃三明治，他嫌棄太無聊，質疑公司是在報復他，因此將公司告上法院，該新聞曝光後，立刻在PTT掀起討論，不少網友看傻眼，也不斷鼓吹，希望對方「來台灣做功德」，保證完全發揮價值。

感動！男子車禍失憶一度忘記愛妻 1年後再求婚：她是我一生摯愛

「車禍失憶、忘記摯愛」並非電影橋段，對於美國57歲男子安德魯．麥肯齊（Andrew Mackenzie）而言，這是切身的苦痛經歷。他從車禍的嚴重創傷中甦醒，卻失去了多年的記憶，還以為自己是在1993年，完全認不出眼前54歲的女子就是自己結婚36年的髮妻克里斯蒂 （Kirsty Mackenzie）。早前，他就決定再次向妻子求婚。而事件在網上曝光後，就引起網友熱議，不少人都大呼感動，「天啊，我都哭了」、「真愛，祝福你們！」、「你們讓我看到了真愛的樣子」。

紐約市苦於鼠患危機 急徵「滅鼠沙皇」開出5百萬年薪

紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。但這職位並非常人所能勝任，必備條件是「與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。