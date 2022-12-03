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穿衣沒人看？南韓YouTuber「幾近全裸」彈鋼琴 拍片0收入原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓YouTuber「Leezy」以大尺度的作風聞名，她時常在頻道分享彈鋼琴的影片。圖／取自Instagram@leehaeinleezy
南韓YouTuber「Leezy」以大尺度的作風聞名，她時常在頻道分享彈鋼琴的影片。圖／取自Instagram@leehaeinleezy

彈鋼琴也能成為一種「視覺享受」？南韓YouTuber「Leezy」以大尺度的作風聞名，她時常在頻道發布演奏鋼琴的影片，但她與台灣YouTuber「Pan Piano」不同，Leezy不僅會主動露臉，還會換上「幾近全裸」的衣服讓粉絲們一飽眼福。日前，Leezy在網路節目上直問「彈鋼琴一定要穿衣服嗎？」，火辣發言再掀話題。

Leezy的本名為李海仁（이해인），過去曾在南韓演藝圈發展，不僅曾以女子團體的身分出道，還演出過多部韓劇。然而，演藝圈之路不好走，Leezy遇到經紀公司倒閉，且苦苦等不到復出機會，這才決定另尋他路。因渴望在鏡頭前曝光，2017年時Leezy開設了YouTube頻道，拍攝多部影片與粉絲互動。

近日，Leezy上網路節目《晉級的姐姐們》表示，自己一開始以Vlog的形式經營頻道，卻偶然發現粉絲們對「大尺度」的影片更感興趣，只要她穿得越少，影片的觀看次數就會越高，她便一舉走上「赤裸彈琴」的路線。Leezy也在節目上直問，「彈鋼琴一定要穿衣服嗎？」，她深知觀眾就是喜歡這些遊走在尺度邊緣的影片，她認為，若她將衣服「整齊穿好」，那觀眾們一定會失去興趣。

據悉，Leezy的YouTube頻道在今年8月達到百萬訂月，推估她一個月獲利達2800萬韓元（約新台幣66萬元），一年更有超過3億韓元（約新台幣703萬元）的收入。Leezy也透露，「幾近全裸」的彈琴影片很快就能的突破百萬觀看次數，但她的收入卻未因此增加，因穿著清涼的影片會被YouTube官方「黃標」，黃標後的影片便無法開營收，目前她的頻道可說是「毫無收入」的狀態。

南韓 YouTuber

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