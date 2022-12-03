日本甜美AV女優嗨曝「禁果初體驗」 下場慘送醫嬌喊要他負責

部分民眾對特定食物有過敏反應，若不慎誤食恐釀危機。日本AV女優西元明沙（西元めいさ）自小對含蕎麥粉的食物過敏，一直以來都避免吃到相關的食物，沒想到日前她卻接獲「喜訊」，醫生通知她的過敏反應已經痊癒了，讓西元明沙興沖沖的品嚐人生第一碗蕎麥麵，不料「人生初體驗」卻引發悲劇，她睜開眼睛時人已在加護病房。

西元明沙表示，3歲那年曾在旅館內吃到含有蕎麥粉的食物，因此出現過敏性休克，甚至心臟停止，經過那一次的經驗後，她都會自動避開類似的食物。然而，近日西元明沙去進行檢查時，卻從醫生那頭得知自己的過敏反應已經痊癒了，聽聞「喜訊」讓她開心不已，更在Instagram放話要進行「人生初體驗」，決定今年一定要吃到喬麥麵。

上個月30日，西元明沙在Instagram上分享照片，迫不及待與粉絲們分享自己品嚐「人生第一碗蕎麥麵」的過程，她還在貼文中寫道，「和我一直以來想像的有點不同，有點像素麵，也想吃吃看熱的呢」，字裡行間透露著興奮的感覺。

然而才不過多久的時間，西元明沙便發現自己的身體好像出現異狀，還在貼文中留下「好痛苦」的字樣，讓粉絲們憂心忡忡。沒想到西元明沙再度更新近況時，人已躺在加護病房接受治療，她也無奈地在貼文中表示，「後來就被緊急送往加護病房，現在醒過來了。總而言之，那個跟我說可以吃蕎麥麵的醫生，你給我出來面對」。

曲折離奇的發展也讓網友們嚇壞，許多粉絲趕緊跳出來安慰西元明沙，「沒事真的太好了」、「多保重啊…」、「真是辛苦你了」，也有人認為醫生誤診相當危險，「醫院檢查出來了嗎？太危險了吧」、「千萬不要再吃了（蕎麥麵）」、「那個醫生太不靠譜了」。