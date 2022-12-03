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愛爾蘭男領394萬年薪嫌「太無聊」 網友鼓吹：來台做功德

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議，不少人都鼓吹他「來台做功德」。圖片來源／ingimage
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議，不少人都鼓吹他「來台做功德」。圖片來源／ingimage

愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）有一名財務經理，因為每天工作只要散步、看報紙和吃三明治，他嫌棄太無聊，質疑公司是在報復他，因此將公司告上法院，該新聞曝光後，立刻在PTT掀起討論，不少網友看傻眼，也不斷鼓吹，希望對方「來台灣做功德」，保證完全發揮價值。

根據「Daily mail」報導，愛爾蘭鐵路公司前財務經理米爾斯（Mills）2014年曾在一場聽證會擔任證人，提出公司的營運問題，質疑會計項目有問題，米爾斯認為，自己被公司當成吹哨者，導致工作量減少，甚至被排除在工作會議之外，也不能參與培訓機會，阻礙他的升遷。

米爾斯強調，他一周只要去辦公室3天，每日上午10點上班後，只要負責看報紙、吃三明治、檢查郵件，但幾乎沒有信會寄到他的信箱，吃完午飯後，他就會去散步1至2小時，如果沒有事情可以做，就會直接回家。

米爾斯對於工作十分不滿，質疑自己遭秋後算帳，他直言，他沒有同事的通訊方式，公司也不會派工作給他，儘管他的年薪高達10.5萬英鎊（約394萬台幣），他仍因為無法發揮自己的價值，感到不快樂，憤而向公司提告。

該新聞曝光後，不少網友在PTT討論，鼓吹米爾斯來台工作，「來台灣做功德」、「台灣老闆：來台灣做，操到你腦中風」、「來台灣工作，保證價值完全發揮」、「過太爽來鬼島，像是韓國、日本啦」、「台灣讓你領年薪38萬，還有免費加班」、「過太爽也有空想這些，來台灣工作一個月，他就哭著回去了」。

不過有網友也認為，「對想升遷的工作狂來說，這是處罰沒錯啊」、「就是逼退你來省資遣費的」、「有錢人追求的東西，跟我們這些凡人都不一樣」、「摸魚摸太久其實很無聊」、「不會找工作以外的事情做嗎？例如研究」、「他本來可以升更高，這是被公司冷凍好嗎」。

愛爾蘭 做功德 資遣 PTT

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