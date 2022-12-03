感動！男子車禍失憶一度忘記愛妻 1年後再求婚：她是我一生摯愛

美國的麥肯齊夫婦在去年6月遇上車禍，丈夫安德魯甦醒後失去了20多年的記憶，甚至認不出親人。（「Kristy Riggleman Mackenzie」FB圖片） 「車禍失憶、忘記摯愛」並非電影橋段，對於美國57歲男子安德魯．麥肯齊（Andrew Mackenzie）而言，這是切身的苦痛經歷。他從車禍的嚴重創傷中甦醒，卻失去了多年的記憶，還以為自己是在1993年，完全認不出眼前54歲的女子就是自己結婚36年的髮妻克里斯蒂 （Kirsty Mackenzie）。早前，他就決定再次向妻子求婚。而事件在網上曝光後，就引起網友熱議，不少人都大呼感動，「天啊，我都哭了」、「真愛，祝福你們！」、「你們讓我看到了真愛的樣子」。

綜合外媒報道，車禍發生於2021年6月19日下午3點30分左右，麥肯齊夫婦在維珍尼亞州與小女兒慶祝完父親節，就坐上安德魯所駕駛的電單車回家。途中，1輛汽車違規衝紅燈，撞向了夫婦倆的電單車。目擊者表示，麥肯齊夫婦即時被拋飛至約15米遠的地上，險些喪命。

安德魯當場失去意識，他傷勢嚴重，除了全身多處骨折、內出血、肺部刺穿外，還有腦震盪，必需空運到夏律第鎮的大學醫院進行手術搶救生命。而克里斯蒂則有輕微腦震盪，及數處骨折，萬幸的是沒有生命危險。當醫護人員取下她的呼吸管後，她即時要求探望昏迷的丈夫。

而安德魯幾經辛苦，終於撿回一命。然而當他從昏迷中甦醒過來，才是夫婦二人所說的「噩夢開始」。安德魯不記得意外的發生，更準確的說法是，近28年的歲月從他的腦海中煙消雲散。當護士請安德魯說出他的名字及當時的年份與月份時，安德魯回答「是1993年」。他徹底忘了這些年間所經歷的一切，包括自己曾經患癌等，甚至連分別31歲和30歲的2個女兒，和外孫都忘記了，但他卻清晰記得自己有個妻子。

當安德魯看到站在床邊的女兒羅蕾萊（Lorelai）時，還以為她是醫院的職員，羅蕾萊指「他馬上就問『我妻子呢？我妻子呢？』，而且他以為我是在醫院工作的人」。在安德魯的記憶中，克里斯蒂是25歲的樣子，而克里斯蒂表示當安德魯呆滯地看著她卻忘了她時，她極度恐懼，「那是我一生中最可怕的一天，我不知道該做些什麼來挽回他」。至於女兒阿曼達（Amanda）就表示她們一遍又一遍地告訴安德魯過往發生的事情，但是1個小時後他就又忘記了，然後她們又重複再說一次。

醫生也無法告訴她們安德魯的記憶是否會恢復，但克里斯蒂還是希望能多陪伴丈夫，她懇求醫護人員把他們安排在同一個病房內療養，「我說『如果你讓我們在一起，他會好起來的』，只要坐著握著他的手，對我們倆都會更好」。當安德魯獲准離開深切治療部後，醫護人員受不了克里斯蒂的軟磨硬泡，終於同意將他們安排在同一個病房。而令護士們出乎意料的是，安德魯的記憶慢慢恢復了，並且似乎已經認出克里斯蒂。克里斯蒂就補充指，他們重新墮入愛河，「我流下了幸福的眼淚，24小時內，他就煥然一新了」。

安德魯表示在失憶的日子全靠克里斯蒂陪伴在旁，「沒有她，我永遠不會成功。對我來說，我一生的摯愛是克里斯蒂」，於是他在8月29日的家庭旅遊中，在沙灘上再次向克里斯蒂求婚。兩人在家人面前再度喜結連理，約定要同偕白首。而克里斯蒂就指「我認為沒有什麼能阻止我們，即使是撞到我們的汽車也沒能阻止我們的愛」、「我們擁有彼此，這才是最重要的」。

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文章授權轉載自《香港01》