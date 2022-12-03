快訊

世足賽16強出爐！ 強權練兵皆輸 28年來首次小組賽無全勝球隊

鄭文燦涉抄襲學位遭撤 藍委籲「陳明通指導」173篇論文全公開

胸悶、胸痛是心肌梗塞警訊！除了心臟問題 還有4種原因會造成胸口悶痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感動！男子車禍失憶一度忘記愛妻 1年後再求婚：她是我一生摯愛

香港01／ 文／夏洛特
安德魯再次向克里斯蒂求婚，兩人在家人面前再度約定要同偕白首。（「Kristy Riggleman Mackenzie」FB圖片）
安德魯再次向克里斯蒂求婚，兩人在家人面前再度約定要同偕白首。（「Kristy Riggleman Mackenzie」FB圖片）

美國的麥肯齊夫婦在去年6月遇上車禍，丈夫安德魯甦醒後失去了20多年的記憶，甚至認不出親人。（「Kristy Riggleman Mackenzie」FB圖片）
美國的麥肯齊夫婦在去年6月遇上車禍，丈夫安德魯甦醒後失去了20多年的記憶，甚至認不出親人。（「Kristy Riggleman Mackenzie」FB圖片）
「車禍失憶、忘記摯愛」並非電影橋段，對於美國57歲男子安德魯．麥肯齊（Andrew Mackenzie）而言，這是切身的苦痛經歷。他從車禍的嚴重創傷中甦醒，卻失去了多年的記憶，還以為自己是在1993年，完全認不出眼前54歲的女子就是自己結婚36年的髮妻克里斯蒂 （Kirsty Mackenzie）。早前，他就決定再次向妻子求婚。而事件在網上曝光後，就引起網友熱議，不少人都大呼感動，「天啊，我都哭了」、「真愛，祝福你們！」、「你們讓我看到了真愛的樣子」。

綜合外媒報道，車禍發生於2021年6月19日下午3點30分左右，麥肯齊夫婦在維珍尼亞州與小女兒慶祝完父親節，就坐上安德魯所駕駛的電單車回家。途中，1輛汽車違規衝紅燈，撞向了夫婦倆的電單車。目擊者表示，麥肯齊夫婦即時被拋飛至約15米遠的地上，險些喪命。

安德魯當場失去意識，他傷勢嚴重，除了全身多處骨折、內出血、肺部刺穿外，還有腦震盪，必需空運到夏律第鎮的大學醫院進行手術搶救生命。而克里斯蒂則有輕微腦震盪，及數處骨折，萬幸的是沒有生命危險。當醫護人員取下她的呼吸管後，她即時要求探望昏迷的丈夫。

而安德魯幾經辛苦，終於撿回一命。然而當他從昏迷中甦醒過來，才是夫婦二人所說的「噩夢開始」。安德魯不記得意外的發生，更準確的說法是，近28年的歲月從他的腦海中煙消雲散。當護士請安德魯說出他的名字及當時的年份與月份時，安德魯回答「是1993年」。他徹底忘了這些年間所經歷的一切，包括自己曾經患癌等，甚至連分別31歲和30歲的2個女兒，和外孫都忘記了，但他卻清晰記得自己有個妻子。

當安德魯看到站在床邊的女兒羅蕾萊（Lorelai）時，還以為她是醫院的職員，羅蕾萊指「他馬上就問『我妻子呢？我妻子呢？』，而且他以為我是在醫院工作的人」。在安德魯的記憶中，克里斯蒂是25歲的樣子，而克里斯蒂表示當安德魯呆滯地看著她卻忘了她時，她極度恐懼，「那是我一生中最可怕的一天，我不知道該做些什麼來挽回他」。至於女兒阿曼達（Amanda）就表示她們一遍又一遍地告訴安德魯過往發生的事情，但是1個小時後他就又忘記了，然後她們又重複再說一次。

醫生也無法告訴她們安德魯的記憶是否會恢復，但克里斯蒂還是希望能多陪伴丈夫，她懇求醫護人員把他們安排在同一個病房內療養，「我說『如果你讓我們在一起，他會好起來的』，只要坐著握著他的手，對我們倆都會更好」。當安德魯獲准離開深切治療部後，醫護人員受不了克里斯蒂的軟磨硬泡，終於同意將他們安排在同一個病房。而令護士們出乎意料的是，安德魯的記憶慢慢恢復了，並且似乎已經認出克里斯蒂。克里斯蒂就補充指，他們重新墮入愛河，「我流下了幸福的眼淚，24小時內，他就煥然一新了」。

安德魯表示在失憶的日子全靠克里斯蒂陪伴在旁，「沒有她，我永遠不會成功。對我來說，我一生的摯愛是克里斯蒂」，於是他在8月29日的家庭旅遊中，在沙灘上再次向克里斯蒂求婚。兩人在家人面前再度喜結連理，約定要同偕白首。而克里斯蒂就指「我認為沒有什麼能阻止我們，即使是撞到我們的汽車也沒能阻止我們的愛」、「我們擁有彼此，這才是最重要的」。

延伸閱讀：

三項鐵人運動員賽後求婚　下跪即抽筋　面容扭曲痛住問：嫁給我？

夢幻破滅！迪士尼樂園浪漫求婚　男子單膝跪地　職員搶戒指毀驚喜

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

偷新娘惡習！俄18歲女子拒絕求婚 竟遭男方家人「直接綁走」

輪班制也撐不住？擁8妻男「寵妃砍半」 4老婆受不了這點要離婚

老婆被殺…日議員上電視笑籲兇手自首 一破綻驚揭是真兇

倫常慘案！把5歲女「水泥封屍」當床頭櫃 母被捕揭心寒死亡內情

相關新聞

感動！男子車禍失憶一度忘記愛妻 1年後再求婚：她是我一生摯愛

「車禍失憶、忘記摯愛」並非電影橋段，對於美國57歲男子安德魯．麥肯齊（Andrew Mackenzie）而言，這是切身的苦痛經歷。他從車禍的嚴重創傷中甦醒，卻失去了多年的記憶，還以為自己是在1993年，完全認不出眼前54歲的女子就是自己結婚36年的髮妻克里斯蒂 （Kirsty Mackenzie）。早前，他就決定再次向妻子求婚。而事件在網上曝光後，就引起網友熱議，不少人都大呼感動，「天啊，我都哭了」、「真愛，祝福你們！」、「你們讓我看到了真愛的樣子」。

紐約市苦於鼠患危機 急徵「滅鼠沙皇」開出5百萬年薪

紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。但這職位並非常人所能勝任，必備條件是「與...

打高爾夫甩竿掉進大峽谷 美女網紅「從輕發落」被狠酸：拍片還賺幾千美元

今日美國報的《FTW Outdoors》1日報導，美國TikTok明星西格蒙德（Katie Sigmond）之前發布了她...

倫常慘案！把5歲女「水泥封屍」當床頭櫃 母被捕揭心寒死亡內情

阿根廷發生恐怖倫常慘劇！一名5歲女童被母親藏屍木箱再用水泥封鎖，母親更把封有女兒屍體的木箱當作床頭櫃使用，直至幾個月後才被揭發。母親向警方表示，有天幫孩子洗完澡後就去睡午覺，醒來卻發現女兒已窒息身亡，她因太害怕不知如何處理，才會用水泥封屍。

老婆被殺…日議員上電視笑籲兇手自首 一破綻驚揭是真兇

最近日本爆出一宗令人毛骨悚然的殺人案。去年一名議員的妻子被發現倒斃家中，即使警方派出大量人員進行調查、議員呼籲兇手自首，但也一直沒有找到兇手。

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過外星人

過去有不少在美國國防部工作的官員，曾出面爆料自己看過飛碟，近期又有一名前CIA特務受訪，分享自己看過51區的真實樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。