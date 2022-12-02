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倫常慘案！把5歲女「水泥封屍」當床頭櫃 母被捕揭心寒死亡內情

香港01／ 撰文：布萊恩
警方指出，米拉格羅斯屍體被裝在尼龍袋內再放進木箱，並灌入水泥封屍。 （網上圖片）
警方指出，米拉格羅斯屍體被裝在尼龍袋內再放進木箱，並灌入水泥封屍。 （網上圖片）

阿根廷發生恐怖倫常慘劇！一名5歲女童被母親藏屍木箱再用水泥封鎖，母親更把封有女兒屍體的木箱當作床頭櫃使用，直至幾個月後才被揭發。母親向警方表示，有天幫孩子洗完澡後就去睡午覺，醒來卻發現女兒已窒息身亡，她因太害怕不知如何處理，才會用水泥封屍。

綜合外媒報道，事發阿根廷布宜諾斯艾利斯，警方10月24日接獲5歲女童米拉格羅斯（Milagros）父親報案隨即調查，4天後在27歲母親凡妮莎（Vanesa Alejandra Mansilla）家中找到米拉格羅斯屍體。

警方指出，米拉格羅斯屍體被裝在尼龍袋內再放進木箱，並灌入水泥封屍，凡妮莎更把木箱當床頭櫃使用至少幾個月。警方又說，拉格羅斯是早產嬰兒，先天體質差患有多種疾病，曾進行「氣管切開術（又稱氣管造口術）及鼻胃管手術，在3名孩子中排行第2。

凡妮莎向警方稱，事發當天她幫3名孩子洗完澡後就睡午覺，惟醒來發現米拉格羅斯流着鼻水和口水，已窒息身亡，她因太過害怕不知如何處理，才會用水泥封屍，隱藏女兒死訊。

不過凡妮莎親友向警方指出，凡妮莎特別偏愛另外2名孩子，經常把米拉格羅斯單獨留在髒亂家中，而他們最後一次見到米拉格羅斯已是在7月30日。

凡妮莎目前被捕刑事拘留，另外2名孩子暫由外婆照顧。

凡妮莎目前被捕刑事拘留。（網上圖片）
凡妮莎目前被捕刑事拘留。（網上圖片）

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文章授權轉載自香港01》

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