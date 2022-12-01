老婆被殺…日議員上電視笑籲兇手自首 一破綻驚揭是真兇

最近日本爆出一宗令人毛骨悚然的殺人案。去年一名議員的妻子被發現倒斃家中，即使警方派出大量人員進行調查、議員呼籲兇手自首，但也一直沒有找到兇手。歷時逾1年，日本媒體報導指丸山議員終於被捕了，但他的身份竟然是議員本人？！

2021年9月29日，長野縣塩尻市區的自民黨縣議員丸山大輔的妻子，被他們的小學生兒子發現倒臥在1樓事務室的保險箱前。經調查後推算是在當天的凌晨12時至早上6時40分之間被人勒頸殺害。丸山議員表示案發期間他正在60公里外的長野市議員宿舍留宿，並不在現場。

事發現場是丸山議員一家的住宅兼事務所，不過兇手並沒有打開保險箱、辦公室亦沒有被搗亂。事件的犯人一直不明，在今年9月案件的1周年時，警察建立一支140人的調查隊繼續搜查，亦在JR車站前呼籲市民提供情報，希望能盡快解決事件。丸山議員亦接受電視台訪問，講到自己還沒完全跨越傷痛，而且完全不知道犯人會是誰，連宣洩憤怒的對象都沒有。提到鄉下的監視器不足難以找到犯人，亦講到「犯人應該不多不少都會有點罪惡感，如果他自己肯站出來自首就最好」。

自殺人事件發生14個月後，日本媒體報導11月28日長野縣塩尻市區的自民黨縣議員，48歲的丸山大輔因涉嫌在去年9月在家裏勒死妻子希美而被捕。按當地警方所指，其實他們在去年調查早段已經鎖定丸山議員為殺人嫌疑犯之一，但他一直咬定自己的不在場證明，而且因案發現場是他們的家，指紋、頭髮、DNA等都難以判斷為證據。直至今年調查組才揭破丸山議員在案發當日曾駕車來回議員宿舍及自己的家。懷疑爲了避開監視器，他並沒有行高速公路，但依然有多個監視器拍攝到他的車輛，令他的不在場證據破碎。

消息震驚日本網民，不少人認爲他頻頻接受電視訪問，仍能面不改色地呼籲犯人自首的畫面令人心寒。日媒《文春オンライン》爆料指，有丸山議員的熟人講到，雖然他在表面上與妻子關係非常良好，但他其實平常脾氣非常暴躁，也頻頻出入居酒屋喝至爛醉，女性關係也很差。據説在事件前，丸山議員正與一名已婚女性外遇；女性更爲了與他在一起而離婚。他被捕後否認罪名，警方正就他因外遇與妻子發生爭執作爲殺人動機繼續調查。

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文章授權轉載自《香港01》