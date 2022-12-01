前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過外星人

過去有不少在美國國防部工作的官員，曾出面爆料自己看過飛碟，近期又有一名前CIA特務受訪，分享自己看過51區的真實樣貌。

據外媒How & Whys報導，一名前CIA（美國情報局）特務匿名接受採訪，表示自己曾經看過51區的真實情況。這名77歲的特務表示，他因為腎衰竭，即將不久人世，因此決定分享自己的所見所聞。

1998年6月6日，調查記者琳達·豪威（Linda Moulton Howe）曾在廣播節目中以「特務齊柏（Agent Kewper）」作為代號，分享這名特務的經歷。節目播出後不久，這名特務就收到CIA「提醒」，要他別再散佈消息。

不過這名特務仍在2013年接受訪問。他表示，自己從1957年到1960年間為美國情報局工作，負責分析採集的物證。雖然之前曾被要求不准外流機密消息，但基於自己已經時日不多，他還是決定受訪，分享自己看到的真實景況。

這名特務說自己曾在51區看過當地保存的飛碟和外星人。當時他被帶到20-25公里遠的S4區，當地存放著墜毀的飛碟，甚至還有活著的外星人。其中一架飛碟是1947年7月墜毀在新墨西哥州羅斯威爾的飛碟，「上面的外星人都死了……但有幾個活了下來」。

他在受訪時提到，去到S4區後他還看到了解剖外星人的「驗屍影片」，外星的人膚色跟形狀都跟人類很不一樣，大腦很大，鼻子跟嘴巴都非常小，耳朵就像兩個洞。

據報1947年的確有物品墜毀在羅斯威爾的一處牧場，不過當時美國軍方聲稱墜毀的是一個探空氣球。