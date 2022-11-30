快訊

江澤民喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者：最不像共產黨員的領導人

蔡總統博士論文案下月23日宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

輪班制也撐不住？擁8妻男「寵妃砍半」 4老婆受不了這點要離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西男模烏索崇尚一夫多妻制，人生高峰一度擁有多達9名妻子，更因此聲名大噪。圖為烏索與妻子們的合照。圖／Instagram@arthurourso
巴西男模烏索崇尚一夫多妻制，人生高峰一度擁有多達9名妻子，更因此聲名大噪。圖為烏索與妻子們的合照。圖／Instagram@arthurourso

一夫多妻真能快樂似神仙？擁有8名妻子的巴西男模烏索（Arthur O Urso）致力打造「幸福大家庭」，還以「極樂輪班表」的制度與妻子們散播愛。烏索的夢想就是娶10個老婆，還要跟每個人生一個孩子，不料計劃趕不上變化，近來已有4名老婆向他提離婚，眼見寵妃人數驟減到只剩一半，烏索也親曝「關鍵原因」。

烏索曾因「一人擁9妻」聲名大噪，為了更快組成兒孫滿堂的大家庭，他不僅親自設計「自由戀愛大廈」，讓眾妻子們同居在愛巢中，還與愛妻制定「極樂輪班表」，每天按表操課「增加產能」。眼看「幸福大家庭」的夢想就要實現，烏索卻突然收到4名妻子的離婚訴求，計劃一夕之間全部崩毀。

根據《每日星報》報導，烏索組織「愛的大家庭」後卻屢遭鄰居騷擾，附近居民疑似無法忍受他們的開放式關係，多次以行動表示抗議，甚至在住家周邊塗鴉「魔鬼的家庭」字樣，讓烏索的妻子們相當害怕，夫妻們也為此產生爭執。

烏索提到，過去夫妻們相處的非常好，儘管偶爾會有摩擦，但只要冷靜談過後都能解決。然而，鄰居的脫序行為卻使多位妻子陷入恐慌，有4名老婆因無法忍受提心吊膽的生活，而決心與他提出離婚。烏索與她們聊過後也甘願放手，他表示，「我們平靜地結束了，各自坦白了自己的感受，這就是自由戀愛應有的樣子」。

據悉，這並非烏索第一次拉響「離婚警報」，過去他曾擁有9名老婆，但一位妻子因想獨佔烏索、無法忍受多妻生活，而向他提出離婚。眼見現在8位愛妻「被砍半」僅剩4人，烏索坦言希望能再找到新伴侶，他更在受訪時大方承認，「我不知道這（找到新老婆）何時會發生，也不確定我是否會再婚，但我確實想要擁有更多女人」。

烏索家庭多次遭鄰居騷擾，4名妻子無法忍受這樣的生活，而向他提出離婚。圖／Instagram@arthurourso
烏索家庭多次遭鄰居騷擾，4名妻子無法忍受這樣的生活，而向他提出離婚。圖／Instagram@arthurourso

巴西 一夫多妻 離婚 老婆 婚姻

延伸閱讀

大難不死！3偷渡客躲「貨輪船舵」撐11天奇蹟抵達西班牙

森林裡嗨玩「不倫連結」…男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

日網盤點20件「長大後才知道的事」 鄉民看了流淚：充滿後悔

高顏值天才！日超狂學霸「三師」資格全到手 差一步就進演藝圈

相關新聞

偷新娘惡習！俄18歲女子拒絕求婚 竟遭男方家人「直接綁走」

俄羅斯一名女子在拒絕男子求婚後，直接在街上被男子家人綁走，所幸女子在遭綁數天後逃脫，也平安回到家中。

輪班制也撐不住？擁8妻男「寵妃砍半」 4老婆受不了這點要離婚

一夫多妻真能快樂似神仙？擁有8名妻子的巴西男模烏索（Arthur O Urso）致力打造「幸福大家庭」，還以「極樂輪班表」的制度與妻子們散播愛。烏索的夢想就是娶10個老婆，還要跟每個人生一個孩子...

「吃米飯會變笨」洗腦…日本米飯吃得少背後是美國人的陰謀？

「台灣有事就是日本有事」，一旦兩岸爆發戰爭，影響日本層面甚廣。除經濟面，日本學者也提出糧食危機，甚至有一旦海上運輸斷鏈「超過6000萬個國民恐將餓死」的論點。他們認為原因出在飲食過度西化，且是美國人的「陰謀」。...

「個性太無聊」被解雇 男子一氣告上法院求償1400萬元

法國一名員工因為個性「很無聊」遭到解雇，讓他氣得一狀告上法院。近期法院裁定，男子就算很無聊也是他的權利，公司應該賠償男子3000美元。

不滿行李被收超重費 女子嗆：瘦子該付少一點 引爆網友怒火

國外一名女子因為不滿搭機時行李超重被罰錢，上網發文分享自己的經歷。女子在文中提及她認為乘客應該跟行李一起秤重，體重較輕的乘客應該要付較少的錢，引來其他網友抨擊。

胖到不敢去上學 她靠學貸動胃縮小手術變正妹

國外一名女大生因為胖到150幾公斤，讓她寧可在家線上上課，不敢出門上學。不過這名女大生後來鼓起勇氣動縮胃手術，現在她已經減掉50公斤，搖身一變成為性感辣妹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。