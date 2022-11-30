輪班制也撐不住？擁8妻男「寵妃砍半」 4老婆受不了這點要離婚

一夫多妻真能快樂似神仙？擁有8名妻子的巴西男模烏索（Arthur O Urso）致力打造「幸福大家庭」，還以「極樂輪班表」的制度與妻子們散播愛。烏索的夢想就是娶10個老婆，還要跟每個人生一個孩子，不料計劃趕不上變化，近來已有4名老婆向他提離婚，眼見寵妃人數驟減到只剩一半，烏索也親曝「關鍵原因」。

烏索曾因「一人擁9妻」聲名大噪，為了更快組成兒孫滿堂的大家庭，他不僅親自設計「自由戀愛大廈」，讓眾妻子們同居在愛巢中，還與愛妻制定「極樂輪班表」，每天按表操課「增加產能」。眼看「幸福大家庭」的夢想就要實現，烏索卻突然收到4名妻子的離婚訴求，計劃一夕之間全部崩毀。

根據《每日星報》報導，烏索組織「愛的大家庭」後卻屢遭鄰居騷擾，附近居民疑似無法忍受他們的開放式關係，多次以行動表示抗議，甚至在住家周邊塗鴉「魔鬼的家庭」字樣，讓烏索的妻子們相當害怕，夫妻們也為此產生爭執。

烏索提到，過去夫妻們相處的非常好，儘管偶爾會有摩擦，但只要冷靜談過後都能解決。然而，鄰居的脫序行為卻使多位妻子陷入恐慌，有4名老婆因無法忍受提心吊膽的生活，而決心與他提出離婚。烏索與她們聊過後也甘願放手，他表示，「我們平靜地結束了，各自坦白了自己的感受，這就是自由戀愛應有的樣子」。

據悉，這並非烏索第一次拉響「離婚警報」，過去他曾擁有9名老婆，但一位妻子因想獨佔烏索、無法忍受多妻生活，而向他提出離婚。眼見現在8位愛妻「被砍半」僅剩4人，烏索坦言希望能再找到新伴侶，他更在受訪時大方承認，「我不知道這（找到新老婆）何時會發生，也不確定我是否會再婚，但我確實想要擁有更多女人」。