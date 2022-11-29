「個性太無聊」被解雇 男子一氣告上法院求償1400萬元

法國一名員工因為個性「很無聊」遭到解雇，讓他氣得一狀告上法院。近期法院裁定，男子就算很無聊也是他的權利，公司應該賠償男子3000美元（約台幣92000元）。

據ODDITYCENTRAL報導，這名匿名的男子原本在法國巴黎的管理諮詢公司「科畢克夥伴」（Cubik Partners）工作。2015年，公司突然將男子解雇，理由竟然是因為他「很無聊、不善傾聽、很難共事」。

報導指出，公司以男子不參加下班後的應酬活動為由，指控男子「不夠專業」。公司高層表示，之所以要應酬是為了提升團隊凝聚力，但男子卻不願參加，因此將男子解雇。不過這名員工也出面澄清，表示自己只有拒絕太誇張的活動，像是「大量飲酒」、酒後跟同事睡同一張床等等。

男子不滿公司以此為由將他解雇，於是一狀告上法院。經過多年官司纏鬥後，近期判決終於出爐。判決指出，該公司在其他時間聚會時，通常會提供大量酒精，導致員工飲酒過量。法院裁定，公司無權強迫任何人參加研討會或周末的聚會，員工有權利拒絕參加聚會，公司需賠償男子3000美金。

不過男子要求公司應另外賠償473000元美金（約台幣1463萬元），法院還會舉行後續聽證會以做出相關裁決。