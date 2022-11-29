血壓脈搏幾近瀕死數值 他健檢慘遭醫生吐槽「你還活著嗎」

定期進行健康檢查，可以找出身體上或許已經出現，但自身還沒有察覺的疾病問題。就算自認平時還算健康，檢查結果確有可能完全不同。近來一位日本網友，就碰到這樣的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kaz_e1e」最近分享，表示他有次去醫院進行健康檢查時，醫生測出他的血壓、脈搏數值都相當低，血紅素含量也偏少。當kaz_e1e回應「一直以來都是這樣」時，醫生感到非常訝異，直接問他「數值來看是瀕死狀態，你真的還活著嗎」。

kaz_e1e身體所呈現的怪象，讓醫師大感不解。不過醫師也推測，一般人在老化的時候，血壓會不斷攀升，但因為kaz_e1e的血壓本來就低，或許負面影響不大。而kaz_e1e也遵照建議，多在飲食中補充鐵質，看能不能改善身體狀況。

而醫師讓人震驚的發言，讓其他網友紛紛表示「看到這反應笑死」、「用RPG比喻就是畫面全紅的危急狀態」、「我也碰過同樣的情況耶」、「被這樣講之後接受了治療吃藥，現在血壓超高的」、「曾經被測到血壓只有37，被說為麼還活著」、「曾經測出血糖值超標6倍，被說『隨時都可以住院治療喔』」。