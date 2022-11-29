快訊

BBC記者被上海警察逮捕毆打 陸外交部：他沒表明身分

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

血壓脈搏幾近瀕死數值 他健檢慘遭醫生吐槽「你還活著嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友健檢時因為數值太低，被醫生質疑是否還活著。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友健檢時因為數值太低，被醫生質疑是否還活著。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

定期進行健康檢查，可以找出身體上或許已經出現，但自身還沒有察覺的疾病問題。就算自認平時還算健康，檢查結果確有可能完全不同。近來一位日本網友，就碰到這樣的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kaz_e1e」最近分享，表示他有次去醫院進行健康檢查時，醫生測出他的血壓、脈搏數值都相當低，血紅素含量也偏少。當kaz_e1e回應「一直以來都是這樣」時，醫生感到非常訝異，直接問他「數值來看是瀕死狀態，你真的還活著嗎」。

kaz_e1e身體所呈現的怪象，讓醫師大感不解。不過醫師也推測，一般人在老化的時候，血壓會不斷攀升，但因為kaz_e1e的血壓本來就低，或許負面影響不大。而kaz_e1e也遵照建議，多在飲食中補充鐵質，看能不能改善身體狀況。

而醫師讓人震驚的發言，讓其他網友紛紛表示「看到這反應笑死」、「用RPG比喻就是畫面全紅的危急狀態」、「我也碰過同樣的情況耶」、「被這樣講之後接受了治療吃藥，現在血壓超高的」、「曾經被測到血壓只有37，被說為麼還活著」、「曾經測出血糖值超標6倍，被說『隨時都可以住院治療喔』」。

日本 醫師 健康檢查

延伸閱讀

他用AI製圖「摩斯漢堡」結果超傻眼！網友笑翻：盆栽嗎？

神秘海葡萄才9小時就變兩倍大 理科博士實驗直呼太驚人

「沒要到LINE不走」醫科男仗著顏值高愛騷擾女同學 惹出性侵案

進公寓見超奇葩樓梯讓他超崩潰 照片PO網喊「把我當成羊嗎」

相關新聞

血壓脈搏幾近瀕死數值 他健檢慘遭醫生吐槽「你還活著嗎」

定期進行健康檢查，可以找出身體上或許已經出現，但自身還沒有察覺的疾病問題。就算自認平時還算健康，檢查結果確有可能完全不同。近來一位日本網友，就碰到這樣的狀況。

墨西哥女嬰出生夾帶5.7公分尾巴 醫也睜大眼：相當罕見

一位墨西哥醫生接生一名剖腹產女嬰後，發現女嬰身上帶有一條5.7公分的尾巴，讓接生團隊震驚不已，對此現象感到相當訝異。

媽媽在麥當勞生下女嬰 收穫「小雞塊」暱稱與驚喜禮物

美國亞特蘭大一名孕婦到麥當勞使用廁所，沒想到肚子裡的寶寶等不及，意外在麥當勞裡出生，也因此獲得可愛暱稱以及250美元（約台幣7,747元）的禮卡。

「沒要到LINE不走」醫科男仗著顏值高愛騷擾女同學 惹出性侵案

日本長野縣小諸市近來發生一起性侵事件。一位名為中村優志的22歲男性，涉嫌強暴傷害一位十多歲的少女。少女事後受了輕傷，並向警方通報，於是男子遭到逮捕。媒體深入追查後，發現這位男性過去在大學校內，就曾有騷擾女性的不良前科。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。