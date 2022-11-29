墨西哥女嬰出生夾帶5.7公分尾巴 醫也睜大眼：相當罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
一位墨西哥醫生接生一名剖腹產女嬰後，發現女嬰身上帶有一條5.7公分的尾巴，讓接生團隊震驚不已。示意圖，非新聞畫面。圖片來源／ingimage
一位墨西哥醫生接生一名剖腹產女嬰後，發現女嬰身上帶有一條5.7公分的尾巴，讓接生團隊震驚不已。示意圖，非新聞畫面。圖片來源／ingimage

一位墨西哥醫生接生一名剖腹產女嬰後，發現女嬰身上帶有一條5.7公分的尾巴，讓接生團隊震驚不已，對此現象感到相當訝異。

根據《鏡報》報導，位在墨西哥東北部的一家中型醫院為一名孕婦剖腹產下女嬰，卻在女嬰身上看到長出一條尾巴，在女嬰兩個月大後進行尾巴切除手術，醫生稱這現象相當罕見。

報導指出，這名女嬰過去未有任何輻射暴露的紀錄，媽媽孕期間也沒有感染病史，且爸媽兩人都是健康的20幾歲年輕人。

而女嬰身上長出的這段尾巴，全長約5.7公分，直徑落在0.3到0.5公分左右，呈圓柱狀。醫生注意到，當他們捏到尾巴時嬰兒會哭，因此他們對應該腰部一下照了X光，觀察下半部的身體結構，但並沒有看到異常的骨骼結構。

從小孩的MRI檢查中也沒有看到大腦有異常，在排除脊椎問題後，小兒科與外科醫療團隊在女嬰兩個月大時，看到她體重增加時，尾巴長度也增加了0.8公分，接著排除皮膚病變後，決定替女嬰切除尾巴並重建傷口。女嬰順利出院後也沒有任何併發症。

孕婦 接生

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