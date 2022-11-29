媽媽在麥當勞生下女嬰 收穫「小雞塊」暱稱與驚喜禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名孕婦阿蘭里雅與丈夫在準備前往醫院待產的路上，到麥當勞借用廁所，沒想到羊水破來不及到院，女兒就出生了。圖擷自Mirror
美國一名孕婦阿蘭里雅與丈夫在準備前往醫院待產的路上，到麥當勞借用廁所，沒想到羊水破來不及到院，女兒就出生了。圖擷自Mirror

美國亞特蘭大一名孕婦麥當勞使用廁所，沒想到肚子裡的寶寶等不及，意外在麥當勞裡出生，也因此獲得可愛暱稱以及250美元（約台幣7,747元）的禮卡。

根據《鏡報》報導，美國一名孕婦阿蘭里雅與丈夫飛利浦在準備前往醫院待產的路上，因為內急而到麥當勞借用廁所，當阿蘭里雅進到廁所時，她的羊水就破了，當時因為驚慌而大叫，驚動了麥當勞該分店經理沃德。

沃德到廁所查看時，發現阿蘭里雅坐臥在馬桶上，店經理隨即通知其他員工：「我們今天要生孩子了」，沃德找來兩名員工幫忙。在外面等很久的飛利浦進到店內查看，發現自己妻子在店裡準備生小孩。

飛利浦忙著安撫老婆，並把妻子抱到地板上讓他躺平，而店經理沃德與其他兩名員工則站在妻子正面，握著她的手，四人一起替阿蘭里雅打氣，不停跟她說她很勇敢，不到15分鐘便產下一名女嬰。

麥當勞店經理沃德表示，我們都是母親，因此阿蘭里雅在生產時，我們把頭靠在一起，告訴她做得到，而女嬰誕生的那一刻，麥當勞員工用麥當勞的特色餐點「麥克雞塊」，為她取了可愛的綽號叫做「小雞塊」（Little Nugget）。

小雞塊的父母也相當喜歡這個綽號，而麥當勞為了獎勵員工伍德的友善顧客舉動，頒發250美元（約台幣7,747元）的禮卡，但伍德說要把這些禮卡送給小雞塊。

麥當勞 孕婦

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