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新婚夜新郎竟獨坐床角啜泣 新娘驚悉真相傻眼 網勸離

香港01／ 文・布萊恩
一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣，畫面令人心酸，新娘於是問新郎哭泣原因，詎料新郎的回應令新娘瞬間傻眼。圖為示意圖。圖片來源：Ingimage
一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣，畫面令人心酸，新娘於是問新郎哭泣原因，詎料新郎的回應令新娘瞬間傻眼。圖為示意圖。圖片來源：Ingimage

新婚洞房花燭之夜竟然浪費良辰？抖音（TikTok）近日熱傳短片，印尼一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣，畫面令人心酸，新娘於是問新郎哭泣原因，詎料新郎的回應令新娘瞬間傻眼，感嘆「獨生子女的婚姻就是這樣的」。

從抖音影片見到，印尼該名新郎新婚之夜沒有喝醉，反而獨自躲在床角不斷哭泣，要用手擦拭眼淚，聞者傷心。

看着新郎情緒難以自控，新娘不免擔心問起原因，新郎則默默吐出一句令她相當無奈，原來新郎哭泣的原因竟是涉及「另一女性」，「我想我媽媽」。新郎回應令新娘傻眼，感嘆「獨生子女的婚姻就是這樣的」。

影片已吸引超過180萬人次瀏覽，不少網民認為新郎根本是「媽寶男」，「趕快送他回家吧！」、「哭到這樣也太誇張！」。也有網友建議儘早分開，以免蹉跎歲月，「放生吧」、「趁早離婚」、「可憐的小姑娘」。

抖音（TikTok）近日熱傳短片，印尼一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣。（影片截圖）
抖音（TikTok）近日熱傳短片，印尼一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣。（影片截圖）
看着新郎情緒難以自控，新娘不免擔心問起原因，新郎則回應「我想我媽媽」，令新娘相當無奈。（影片截圖）
看着新郎情緒難以自控，新娘不免擔心問起原因，新郎則回應「我想我媽媽」，令新娘相當無奈。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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