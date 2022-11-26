新婚夜新郎竟獨坐床角啜泣 新娘驚悉真相傻眼 網勸離

新婚洞房花燭之夜竟然浪費良辰？抖音（TikTok）近日熱傳短片，印尼一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣，畫面令人心酸，新娘於是問新郎哭泣原因，詎料新郎的回應令新娘瞬間傻眼，感嘆「獨生子女的婚姻就是這樣的」。

從抖音影片見到，印尼該名新郎新婚之夜沒有喝醉，反而獨自躲在床角不斷哭泣，要用手擦拭眼淚，聞者傷心。

看着新郎情緒難以自控，新娘不免擔心問起原因，新郎則默默吐出一句令她相當無奈，原來新郎哭泣的原因竟是涉及「另一女性」，「我想我媽媽」。新郎回應令新娘傻眼，感嘆「獨生子女的婚姻就是這樣的」。

影片已吸引超過180萬人次瀏覽，不少網民認為新郎根本是「媽寶男」，「趕快送他回家吧！」、「哭到這樣也太誇張！」。也有網友建議儘早分開，以免蹉跎歲月，「放生吧」、「趁早離婚」、「可憐的小姑娘」。

抖音（TikTok）近日熱傳短片，印尼一名新郎在新婚之夜竟然躲在床角獨自啜泣。（影片截圖） 看着新郎情緒難以自控，新娘不免擔心問起原因，新郎則回應「我想我媽媽」，令新娘相當無奈。（影片截圖）

延伸閱讀：

超狂婚禮-前女友稱懷孕踩場要脅-55萬分手費-新娘霸氣1句ko敗走

超狗血-新娘婚禮前穿婚紗與姦夫激戰-問懷孕屬誰這樣答後續超狂

文章授權轉載自《香港01》