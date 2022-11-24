高顏值天才！日超狂學霸「三師」資格全到手 差一步就進演藝圈

在選擇職涯的路上，「三師」相當受到推崇，不僅有穩定的收入，也能有較高的社會地位。「三師」即是醫師、律師及會計師，多數人會從中選一力爭上游，沒想到日本卻出現一名「超狂學霸」，在大學時接連通過律師與醫師的資格考試，近日他還順利通過會計師考試，成為擁有「三師」資格的天才，在網路上掀起轟動。

今年26歲的河野玄斗自小就展現過人的學習能力，1歲半時就能夠識字，成為當地居民公認的「天才兒童」。河野玄斗自東大醫學系畢業，大四那年受朋友邀請「跨領域」參加難度頗高的司法考試，沒想到竟順利「金榜題名」，讓同學們都嚇了一跳。隨後他又通過了醫師國家資格考，成為擁有「雙師」資格的應屆畢業生。

河野玄斗的學習力驚人，不僅出了一本教學書教大家怎麼念書，還開了YouTube頻道分享讀書的技巧和習慣。然而，河野玄斗並不滿足於現在的狀態，去年他報名參加日本會計師資格考，更買了大量教材學習苦讀，並向粉絲們放話，若沒有通過會計師考試，將就此退出YouTube界，展現十足決心，讓粉絲們相當關注他的考試結果。

果不其然，河野玄斗並沒有讓大家失望，本月18日，他開心地在推特公布喜訊，自己成功通過會計師測驗，順利征服了日本3大難考的國家資格考試。消息一出後立刻引發轟動，網友們大讚河野是「人生勝利組」，也肯定他作為「超狂學霸」所付出的努力。

值得一提的是，河野玄斗除了擁有「三師」資格外，其帥氣的外表、182公分的高挑身形也吸引不少粉絲，河野過去曾多次參與日本益智節目的演出，21歲時還通過有「演藝圈入場券」之稱的Juno Super Boy的比賽，可說是前途無量。據悉，河野至今並未講明要到哪個領域發展，他的下一步動態也引發關注。