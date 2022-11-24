快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

高顏值天才！日超狂學霸「三師」資格全到手 差一步就進演藝圈

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲的河野玄斗本月順利通過會計師考試，成為擁有「三師」資格的奇才。圖／取自Twitter@gengen_36
26歲的河野玄斗本月順利通過會計師考試，成為擁有「三師」資格的奇才。圖／取自Twitter@gengen_36

在選擇職涯的路上，「三師」相當受到推崇，不僅有穩定的收入，也能有較高的社會地位。「三師」即是醫師律師及會計師，多數人會從中選一力爭上游，沒想到日本卻出現一名「超狂學霸」，在大學時接連通過律師與醫師的資格考試，近日他還順利通過會計師考試，成為擁有「三師」資格的天才，在網路上掀起轟動。

今年26歲的河野玄斗自小就展現過人的學習能力，1歲半時就能夠識字，成為當地居民公認的「天才兒童」。河野玄斗自東大醫學系畢業，大四那年受朋友邀請「跨領域」參加難度頗高的司法考試，沒想到竟順利「金榜題名」，讓同學們都嚇了一跳。隨後他又通過了醫師國家資格考，成為擁有「雙師」資格的應屆畢業生。

河野玄斗的學習力驚人，不僅出了一本教學書教大家怎麼念書，還開了YouTube頻道分享讀書的技巧和習慣。然而，河野玄斗並不滿足於現在的狀態，去年他報名參加日本會計師資格考，更買了大量教材學習苦讀，並向粉絲們放話，若沒有通過會計師考試，將就此退出YouTube界，展現十足決心，讓粉絲們相當關注他的考試結果。

果不其然，河野玄斗並沒有讓大家失望，本月18日，他開心地在推特公布喜訊，自己成功通過會計師測驗，順利征服了日本3大難考的國家資格考試。消息一出後立刻引發轟動，網友們大讚河野是「人生勝利組」，也肯定他作為「超狂學霸」所付出的努力。

值得一提的是，河野玄斗除了擁有「三師」資格外，其帥氣的外表、182公分的高挑身形也吸引不少粉絲，河野過去曾多次參與日本益智節目的演出，21歲時還通過有「演藝圈入場券」之稱的Juno Super Boy的比賽，可說是前途無量。據悉，河野至今並未講明要到哪個領域發展，他的下一步動態也引發關注。

河野玄斗自去年開始準備會計師考試，更買了大量教材苦讀學習。圖／取自Twitter@gengen_36
河野玄斗自去年開始準備會計師考試，更買了大量教材苦讀學習。圖／取自Twitter@gengen_36

日本 醫師 律師 學霸 天才兒童 人生勝利組

延伸閱讀

世足賽／沙國贏球爽放假…日本勝德國怎慶祝？她「一句話」點破日人民族性

森林裡嗨玩「不倫連結」…男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

開進口雙B卻去自助洗車？他不解問原因 網揭只有2種人

喜歡眾樂樂？日男為嚐鮮砸錢赴「雜交趴」 一看對象卻後悔了

相關新聞

高顏值天才！日超狂學霸「三師」資格全到手 差一步就進演藝圈

在選擇職涯的路上，「三師」相當受到推崇，不僅有穩定的收入，也能有較高的社會地位。「三師」即是醫師、律師及會計師，多數人會從中選一力爭上游，沒想到日本卻出現一名「超狂學霸」，在大學時接連通過律師與醫師的資格考試...

食衣住行全都要看「星座運勢」 迷信女連刪好友都是因為星座

英國一名女子因為篤信星座，不僅安排工作時要參考星座，就連認識對象時也靠星座決定對方值不值得深交。

好想脫單！女子年過半百豪擲7.5萬 請網紅幫她追愛

英國一名女子在失婚之後為了重建自信，不只加入團體諮商，用了三個交友軟體，還花錢請「網紅」來幫她找對象。有趣的是，女子後來真的在網紅的幫助下和現任男友交往，男友還特地為她搬到相同的城市居住。

想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」

紐約的甘迺迪機場日前在行李安檢，發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。

人倫慘劇！一家四口疑家中活活餓死變乾屍 調查揭更恐怖死亡內情

印尼發生恐怖人倫慘劇！當地一間民居早前傳出腐爛惡臭，警方破門發現屋內一家四口已全數死亡，陳屍在不同房間，部份屍體更已變成乾屍，初步估計是活活餓死，至少已死亡3星期以上。惟近日警方調查有新進展，4人死因可能並非餓死，有遺體更可能早於5月已經死亡，又從手機中發現包含負面情緒的短訊。

森林裡嗨玩「不倫連結」…男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

想在森林裡玩點刺激的，不料卻命喪黃泉？印度近日傳出一起離奇命案，一對男女享受著不倫戀帶來的刺激感，更選在森林裡進行「愛的互動」，沒想到兩人疑似遭到設計，在「連結」過程中竟被強力膠淋了整身，甚至被他人刺殺身亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。