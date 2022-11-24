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食衣住行全都要看「星座運勢」 迷信女連刪好友都是因為星座

聯合新聞網／ 綜合報導
露娜說自己的食衣住行全都靠星座決定。示意圖／ingimage
露娜說自己的食衣住行全都靠星座決定。示意圖／ingimage

英國一名女子因為篤信星座，不僅安排工作時要參考星座，就連認識對象時也靠星座決定對方值不值得深交。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年32歲的露娜（Luna Atoms）目前仍是單身，過去幾年來，她無論是出門旅行、購物或是開創事業都要參考星座，就連認識新朋友她都會特地篩選掉部分星座的人。

占星術是指用天體的運動和相對位置來占卜，藉由星座運勢預測當天會發生的事情。露娜說自己過去幾年來都非常相信星座運勢，就連該和什麼人互動、什麼時候做什麼事都要參考星座。

天蠍座的露娜說，自己跟雙子座的人處得不好，每次都會跟對方起衝突，所以現在只要知道對方是雙子座她就立刻決定不跟對方來往。這個月她整理社群媒體上的好友清單，也是根據天象，在「血月」之後才這麼做的。

她也提到，在水逆期間她也會特別小心跟人的互動。假設她跟新對象是在水逆時認識的，即使很喜歡對方她也會毅然決然結束這段關係，因為她認為水逆期間不論開始任何事情都會不順利。除此之外，如果當天星座運勢說天蠍座可能會受傷，露娜就會避免搭乘交通工具，選擇步行。

雖然種種「原則」有時候也會給她帶來麻煩，但露娜說自己不後悔這些決定。她相信宇宙中所有一切都環環相扣，而查看星座運勢也讓她更了解自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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