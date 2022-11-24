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人倫慘劇！一家四口疑家中活活餓死變乾屍 調查揭更恐怖死亡內情

香港01／ 撰文：布萊恩
警方當時指出，部份死者只剩下「皮包骨」變成乾屍。（網上圖片）
警方當時指出，部份死者只剩下「皮包骨」變成乾屍。（網上圖片）

印尼發生恐怖人倫慘劇！當地一間民居早前傳出腐爛惡臭，警方破門發現屋內一家四口已全數死亡，陳屍在不同房間，部份屍體更已變成乾屍，初步估計是活活餓死，至少已死亡3星期以上。惟近日警方調查有新進展，4人死因可能並非餓死，有遺體更可能早於5月已經死亡，又從手機中發現包含負面情緒的短訊。

綜合外媒報道，事發11月10日，印尼西雅加達卡利德雷斯（Kalideres）一間民居傳出腐臭味，鄰居於是報警求助。警方到場破門發現屋內一家四口已全部死亡，包括71歲及68歲父母、42歲兒子及68歲親戚，分別倒臥客廳及臥室。

警方當時指出，部份死者只剩下「皮包骨」變成乾屍，惟全部遺體都無創傷痕迹，屋內也無打迹象，確切死因尚未確定。初步檢驗顯示，從屍體腐爛程度估計已死亡至少3星期以上，而屍體胃部無食物殘渣，現場雪櫃也未存放任何食物，顯示死者已挨餓和脫水一段長時間，估計4人是餓死。

事隔一個多星期，警方周一（11月21日）向記者表示，4人死因可能並非餓死，有遺體更可能早於5月已經死亡。警方又從涉案兩部手機中發現了包含負面情緒的短訊，令事件更撲朔迷離。

事隔一個多星期，警方表示4人死因可能並非餓死。（網上圖片）
事隔一個多星期，警方表示4人死因可能並非餓死。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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