好想脫單！女子年過半百豪擲7.5萬 請網紅幫她追愛

英國一名女子在失婚之後為了重建自信，不只加入團體諮商，用了三個交友軟體，還花錢請「網紅」來幫她找對象。有趣的是，女子後來真的在網紅的幫助下和現任男友交往，男友還特地為她搬到相同的城市居住。

據《鏡報》（Mirror）報導，57歲的伊莎貝拉（Isabella Arpino）在23年的婚姻破裂之後就一直單身。在失婚之後，她一直都很沒自信，因此她去參加諮商、玩交友軟體，還找到一名專門指導人們建立關係的網紅，希望能夠重新找回約會的信心。

伊莎貝拉在受訪時表示，為了要在60歲之前脫單，她在TikTok上找到來自澳洲的關係教練傑克（Jake Maddock），支付他2000英鎊（約7.5萬台幣）好讓自己能重新進入戀愛市場。

在單身4年後，伊莎貝拉在女兒的協助下下載了三種交友軟體，但是剛開始交友的過程並不順利，有些人會捏造假的個人資料，或是在聊天一陣子以後突然失蹤，讓伊莎貝拉非常挫折。

後來她在某次機緣下，在TikTok上看到傑克的影片，於是決定再給自己一次機會。伊莎貝拉不只會要完成人際關係相關的作業，還要一週參加三次會議。後來她在交友軟體上認識了伊恩（Ian）。

在傑克的協助下，伊莎貝拉重新鼓起勇氣，開始和伊恩聊天，兩人目前已經交往一年，還一起在海邊買了一棟房子同居。伊莎貝拉說自己現在非常快樂，她也鼓勵所有人不要放棄愛情，未來總有無限可能。