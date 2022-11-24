想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」

紐約的甘迺迪機場日前在行李安檢，發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。

根據《鏡報》報導，紐約甘迺迪機場海關人員進行托運行李檢查時，意外在X光機裡看到旅客行李箱內，疑似有一隻貓狀物品，打開後發現竟是一隻活貓。海關人員把疑似發現貓的行李取下檢查，果真從行李箱內找到一隻橘色虎斑貓。

主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。圖擷自TSA

海關人員表示，幸好及時發現，若行李通過安檢，就會進入飛機的加壓貨艙，這隻虎斑橘貓可能無法在從美國飛往澳洲的航程中倖存。相當幸運地，橘貓被救下後順利送回家，雖然牠的主人錯過班機，但仍能重新預定第二天的班機。

至於為什麼貓會在行李箱內，主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。