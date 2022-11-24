想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」
紐約的甘迺迪機場日前在行李安檢，發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。
根據《鏡報》報導，紐約甘迺迪機場海關人員進行托運行李檢查時，意外在X光機裡看到旅客行李箱內，疑似有一隻貓狀物品，打開後發現竟是一隻活貓。海關人員把疑似發現貓的行李取下檢查，果真從行李箱內找到一隻橘色虎斑貓。
海關人員表示，幸好及時發現，若行李通過安檢，就會進入飛機的加壓貨艙，這隻虎斑橘貓可能無法在從美國飛往澳洲的航程中倖存。相當幸運地，橘貓被救下後順利送回家，雖然牠的主人錯過班機，但仍能重新預定第二天的班機。
至於為什麼貓會在行李箱內，主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。
We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC— TSA (@TSA) 2022年11月22日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言