快訊

高雄前鎮區今早近4000戶突停電 疑是出口電纜故障

才說好不傷害又開砲 汪小菲質問大S不跟公婆住又秒刪文

原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約甘迺迪機場日前發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓入境，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。圖擷自TSA
紐約甘迺迪機場日前發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓入境，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。圖擷自TSA

紐約的甘迺迪機場日前在行李安檢，發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。

根據《鏡報》報導，紐約甘迺迪機場海關人員進行托運行李檢查時，意外在X光機裡看到旅客行李箱內，疑似有一隻貓狀物品，打開後發現竟是一隻活貓。海關人員把疑似發現貓的行李取下檢查，果真從行李箱內找到一隻橘色虎斑貓。

主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。圖擷自TSA
主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。圖擷自TSA

海關人員表示，幸好及時發現，若行李通過安檢，就會進入飛機的加壓貨艙，這隻虎斑橘貓可能無法在從美國飛往澳洲的航程中倖存。相當幸運地，橘貓被救下後順利送回家，雖然牠的主人錯過班機，但仍能重新預定第二天的班機。

至於為什麼貓會在行李箱內，主人推測貓可能在行李還沒完全關起來的狀態鑽進去，導致他們都沒有發現貓在箱子裡。

海關 安檢 寵物

延伸閱讀

爺爺養106隻錦鯉「數夜間被殺光」 殺魚兇手竟是牠

生魚片到底哪裡美味？網友揭「美味關鍵」 醫師：注意寄生蟲

把家中死貓變地毯放網路拍賣 標本師被網友批評噁心

新婚夫妻模里西斯度蜜月 她浮潛被毒魚螫傷2個月未痊癒

相關新聞

想跟主人出去玩！行李過機場安檢 X光照出「怎麼有個貓狀物體？」

紐約的甘迺迪機場日前在行李安檢，發現旅客的行李箱攜帶一隻活貓，讓行李主人驚嚇不已，聲稱自己的貓應該是在沒人看到狀態下跳進箱子裡。

人倫慘劇！一家四口疑家中活活餓死變乾屍 調查揭更恐怖死亡內情

印尼發生恐怖人倫慘劇！當地一間民居早前傳出腐爛惡臭，警方破門發現屋內一家四口已全數死亡，陳屍在不同房間，部份屍體更已變成乾屍，初步估計是活活餓死，至少已死亡3星期以上。惟近日警方調查有新進展，4人死因可能並非餓死，有遺體更可能早於5月已經死亡，又從手機中發現包含負面情緒的短訊。

森林裡嗨玩「不倫連結」…男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

想在森林裡玩點刺激的，不料卻命喪黃泉？印度近日傳出一起離奇命案，一對男女享受著不倫戀帶來的刺激感，更選在森林裡進行「愛的互動」，沒想到兩人疑似遭到設計，在「連結」過程中竟被強力膠淋了整身，甚至被他人刺殺身亡...

女患遺傳性疾病為此網買DNA檢測包 驗完發現「自己非親生」

一名女子因為檢查出患有遺傳性疾病，懷疑自己不是親生的，沒想到她上網訂購DNA檢測組一驗，竟然發現爸媽真的不是她的親生父母。

影／極致炫富！越南商人打造「黃金屋」從裡到外鍍滿黃金

越南一名富商，在芹苴市（Thành phố Cần Thơ）打造黃金屋，整棟房子從裡到外所有家具和擺設品都鍍上黃金，令人看了目瞪口呆。

女子整理房間發現爺爺85年前手寫信 要聖誕老人快點來

每年聖誕節將近，就會有許多小孩迫不及待要寫信給聖誕老人，英國一名女子日前在整理家中物品時，就找到爺爺在1937年寫給聖誕老人的信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。