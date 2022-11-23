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森林裡嗨玩「不倫連結」…男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

想在森林裡玩點刺激的，不料卻命喪黃泉？印度近日傳出一起離奇命案，一對男女享受著不倫戀帶來的刺激感，更選在森林裡進行「愛的互動」，沒想到兩人疑似遭到設計，在「連結」過程中竟被強力膠淋了整身，甚至被他人刺殺身亡，死狀相當淒慘。

根據外媒《India Today》報導，事件發生在印度拉賈斯坦邦的烏代浦市，已婚的30歲教師米納（Rahul Meena）勾搭上28歲的人妻昆瓦爾（Sonu Kunwar），兩人沉溺在不倫戀所帶來的幸福與刺激感。

一日，雙方在一處森林內進行「野外親密探索」，豈料愛火才燒到一半，一大桶強力膠竟往他們身上潑來，兩人驚恐的想拉開距離，但身體卻因強力膠的黏性「難分難捨」，強行拉開後身體留有多處撕裂傷。慌亂之際，兩人還被不明人士刺殺，一人遭割喉、一人被捅刀，雙雙命喪野外，死狀悽慘。

案發後當地警方立刻展開調查，發現兇嫌是55歲的密修者庫馬爾（Bhalesh Kumar），他被逮捕後也坦承犯案。據悉，米納和昆瓦爾婚內出軌後，米納的妻子曾多次向庫馬爾求助，庫馬爾逼不得已才將不倫戀的事說了出去，沒想到米納和昆瓦爾卻反過來威脅他，更聲稱將以誹謗罪告發庫馬爾，讓他不勝其擾。庫馬爾提到，自己在當地住了7、8年的時間，一直盡心工作，因擔心多年建立起來的名聲被毀，才起了殺心。

庫馬爾陳述犯案過程，那日他先邀請米納和昆瓦爾到森林裡「玩點刺激的」，隨後將50條強力膠擠入同個瓶中，朝兩人方向潑去。眼看兩人「難分難捨」無法脫逃，庫馬爾便拿出兇刀奪取兩人性命，手法十分殘忍。庫馬爾被逮後也懺悔，「我做了一件錯誤的事，我會為我的行為受到懲罰」。

印度 婚外情 命案

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