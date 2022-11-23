女患遺傳性疾病為此網買DNA檢測包 驗完發現「自己非親生」

一名女子因為檢查出患有遺傳性疾病，懷疑自己不是親生的，沒想到她上網訂購DNA檢測組一驗，竟然發現爸媽真的不是她的親生父母。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名28歲的女子在論壇Reddit上發文表示，她在兩年前診斷出患有遺傳性疾病，但是她的父母卻都沒有這種病，讓她十分納悶。

女子原本以為是醫師誤診，於是再次向醫師確認，醫師告訴女子，她罹患的疾病是遺傳性疾病，一定要父母其中一人是帶原者才有可能傳給她，於是女子開始懷疑爸媽根本不是自己的親生父母。

女子發文提到，家中只有她患有這種疾病，而且她的血型也都跟其他家人不相符，讓她覺得很奇怪。她上網訂購DNA檢測組，想要確認自己和父母之間的關係，沒想到她真的是被收養的孩子。

她告知父母檢測結果後，父母表示是因為不想讓她感覺格格不入才沒有告訴她這項事實。父母強調即使是DNA也不能改變他們是一家人的事實，還責怪女子不該窺探秘密，自己做檢測。

這項發現讓女子感到既心碎又失望，她認為父母不該隱瞞她的真實身份28年，讓她過去一直活在謊言之中。現在她不知道該如何自處，因為她原本堅信的家人根本全都是與她無關的人。

不少網友紛紛留言分享自身經歷，也有許多人安慰女子。一名網友就說自己在18歲那年無意間翻閱病例，才發現自己是被收養的孩子，當時父母也責怪她不該窺探家族秘密，讓她覺得很難過。另一名網友則建議女子應該接受諮商，尋求專業協助。