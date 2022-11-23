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影／極致炫富！越南商人打造「黃金屋」從裡到外鍍滿黃金

聯合新聞網／ 綜合報導
阮文忠打造的「黃金屋」不只外觀金碧輝煌，就連內部裝飾品也都鍍滿黃金，看起來十分奢華。圖擷自ODDITYCENTRAL
阮文忠打造的「黃金屋」不只外觀金碧輝煌，就連內部裝飾品也都鍍滿黃金，看起來十分奢華。圖擷自ODDITYCENTRAL

越南一名富商，在芹苴市（Thành phố Cần Thơ）打造黃金屋，整棟房子從裡到外所有家具和擺設品都鍍上黃金，令人看了目瞪口呆。

ODDITYCENTRAL報導，越南一名商人阮文忠（Nguyen Van Trung，音譯）以房地產投資致富。他在造訪世界各地之後，決定回到家鄉「打造知名地標」。

他和室內設計師討論後，決定以黃金作為裝潢主題，雖然他在很久以前就決定要打造黃金屋，不過卻是到2016年才真的有時間付諸行動。整棟房子耗時3年才建造裝潢完成，從圖片中可以發現，不論是門框、梁柱、信箱，還是屋內所有桌椅擺設，全都是鍍金的。

雖然大部分的家具和擺設品都只是以金箔包覆，但整棟房子看起來就是貨真價實的黃金屋，金碧輝煌的外觀常吸引民眾停下腳步拍照留念。

阮文忠發現這項商機以後，決定將住宅做為觀光景點，開放民眾以5萬越南盾（約63元台幣）參觀。不僅如此，他也在黃金屋旁邊開了一家咖啡廳，遊客到咖啡廳以4萬越南盾（約50元台幣）消費後一樣可以進入屋內參觀。

不過這棟房子其實並不是越南的第一座黃金屋，2009年就有越南開發商在河內打造黃金飯店「金湖飯店」。金湖飯店於2020年竣工，外牆使用24K金的日本進口瓷磚，內部的浴缸和洗手台等也都鍍上黃金，讓遊客可以體驗「金盆洗手」的感覺。

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