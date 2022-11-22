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女子整理房間發現爺爺85年前手寫信 要聖誕老人快點來

聯合新聞網／ 綜合報導
爺爺小時候在信紙上用漂亮的字跡寫下對聖誕老人的期待。圖擷自Reddit
爺爺小時候在信紙上用漂亮的字跡寫下對聖誕老人的期待。圖擷自Reddit

每年聖誕節將近，就會有許多小孩迫不及待要寫信給聖誕老人，英國一名女子日前在整理家中物品時，就找到爺爺在1937年寫給聖誕老人的信。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，日前她在整理奶奶物品時，發現一封爺爺小時候寫的信。信件內容寫道：「親愛的聖誕老人，十天後就是聖誕節了，只要你來了，學校所有孩子和生病的人都會很開心。我想要一組Meccano的玩具，祝你一切順利、聖誕快樂。」

除了可愛的內容外，爺爺還在信封「貼上」手繪郵票，郵票人物是喬治國王六世。信中提到的Meccano是於1898年創立的玩具品牌，到目前為止都是所有小孩最想要的聖誕禮物之一。

女子在發文中表示，這封信是媽媽在這幾天整理奶奶的物品時發現的。除了可愛的手寫信以外，還找到許多手寫的詩詞與信件。

不少網友紛紛留言說這封信讓人看了很溫馨，更有很多人誇獎爺爺的字跡很漂亮。有網友留言說：「看得出來他試著把字寫得很工整，而且用字也很有禮貌，真的太可愛了。」另一位網友則建議女子把信件裱框掛在家中，將會成為很有聖誕氣氛的聖誕裝飾。

聖誕節

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