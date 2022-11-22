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百年老字號？網友見一點才驚覺被騙 笑稱「這2物」真的厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
國外網友分享一張「老字號」餐廳的照片。圖／取自推特
國外網友分享一張「老字號」餐廳的照片。圖／取自推特

餐廳照片竟也有「照騙」？有國外網友在推特發文，表示自己近期用餐的地方感覺是「老字號」，並貼出一張「昭和時期」的照片，但當真相被揭開後，引來眾多網友大呼好有趣，並直指照片中的兩個物件真的「很狡猾」。

一名國外網友在推特發文，表示自己近日去壽司店用餐，「有老字號的感覺」，並貼出一張照片，只見照片裡的人物站在傳統建築前，左側的推車上擺放裝米用的草袋，右邊有祝賀用的花圈以及昭和時代的腳踏車。不料，「老字號」竟有假，該名網友在文中最末點出，「這是一張令和4年（西元2022年）的照片」。事實上，從照片右下角也可看到一張小紙條，上面寫著「創業令和四年七月九日」。

推文一出，引來許多國外網友大呼有趣，「有趣的詐欺照片」、「有人會一瞬間認為是昭和四年（西元1939年）」、「真的有老字號感」、「令和四年？但它有大正4年（西元1915年）的氛圍」。還有網友紛點出誤導人的物件，「自行車跟米俵（裝米用的草袋）很狡猾」、「米俵增添不少風味」、「他們在自行車這部分下功夫真有意思」。但也有網友指出，其實明顯是近期拍的，「衣服和祝賀的字體其實是在現代，但不往這方面想是不會發現的」。

照片經台灣網友分享後，也引來讚嘆「令可以換成昭，全無違和感」、「太厲害了，令和拍成昭和」，還有人逗趣回應「距離百年老店還差99年」、「祖傳三代，目前第一代」。另有人點出做法，「簡單啊，照片黑白化就好了」、「負片或是黑白抑或是泛黃特效都很有用」。

自行車 壽司 餐廳

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