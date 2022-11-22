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裝修發現牆上1997年訊息：如辣妹合唱團還在紅 我吃掉工作服

聯合新聞網／ 綜合報導
前屋主在牆壁上留下爆笑留言。圖擷自Reddit
前屋主在牆壁上留下爆笑留言。圖擷自Reddit

國外一名網友準備重新裝修房屋，沒想到在撕下壁紙以後，竟然發現前屋主在牆壁上留言，說是如果「辣妹合唱團」到下次裝修時還很紅，就要把自己的工作服吃掉。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享了一張照片，照片中可以看到牆壁上有一些塗鴉，還有前屋主留下的爆笑留言。前屋主在牆壁上寫下：「今天是1997年10月5日，如果到下次房間裝修時辣妹合唱團還在紅的話，我就把我的工作服吃掉。爸爸留」。

不過這名屋主可能沒想到，辣妹合唱團真的到現在都還在演藝圈發光發熱，團員在2018年宣布回歸，同年在英國倫敦還舉辦了「SpiceUp」展覽。策展人是辣妹合唱團的忠實鐵粉，他和世界各地的粉絲合作，收集700件商品和300件辣妹合唱團的衣服、鞋子，希望讓看展人能夠體驗辣妹魅力。

雖然無從得知這名「爸爸」到底有沒有信守承諾把工作服吃掉，但網友都覺得這項發現很有趣，不少網友也紛紛分享自己裝修時發現的趣事。一名網友說自己在搬家時在地下室的柱子上寫下兒子的名字，事隔29年他回到之前的住處，發現自己的筆跡還留在那裡。

另一名網友則分享說自己小時候故意在家中通風口寫下一堆髒話，但是後來回去看卻全都被擦掉了。雖然已經過了12年，自己已經成為大人，但還是很擔心有天爸媽會因為這件事罵他。

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