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超完美復仇！前任偷吃 女子直接在他家門口立巨型看板

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了報復偷吃前任，故意把看板立在他家前方。圖擷自TikTok
女子為了報復偷吃前任，故意把看板立在他家前方。圖擷自TikTok

前任劈腿後分手，美國這名女子為了要報復靈機一動，把印有自己性感照片的看板立在前任家門口，讓網友紛紛大讚有創意。

據《鏡報》（Mirror）報導，25歲的伊札（Izza）是一名來自洛杉磯的網紅。她近期推出個人EP，因此正在準備宣傳。不過她宣傳的方式非常特別，因為要在各地立廣告看板，她決定乾脆把看板放在前任家門口，剛好歌名還叫做「我這麼說是為了愛」，報復方式非常諷刺。

有趣的是，看板立好後，她到看板下方錄TikTok影片，沒想到男友正好從她身邊經過，氣氛瞬間凝結。伊札受訪時表示，她希望讓偷吃的前任看到她現在過得有多好，知道她的音樂事業成功了。

伊札說，她一直以來都很在乎其他人怎麼看自己，但是為了報復，她決定不在乎前任的想法，刻意將看板放置在前任家前，讓他每天打開窗戶就能看到她的臉。

這樣的做法引發網友熱烈討論，很多女網友都大讚她太聰明了，還有一名網友分享自己的經歷，說前夫就住在以她的名字命名的店家樓上。不過也有不少網友認為伊札的做法很顯然的就是還沒放下，一名網友就說：「為前任寫歌，看板還要特地立在對方家門口，這根本就是還在迷戀對方的行為。」

網紅 分手

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