佛州男子用探測器海灘尋寶 挖到價值120萬鑽戒

美國佛羅里達州一名男子用金屬探測器，在海灘意外發現價值4萬美元（約台幣1,254,720元）的鑽戒，驚訝之餘他趕緊確認是由哪個珠寶商賣出，最後順利把鑽戒還給失主。

根據《Metro》報導，37歲的喬瑟夫拿著自己相當引以為傲的金屬探測器，在佛州的哈默克海灘偵測，發現了相當大的鑽戒。發現鑽戒令他感到相當驚訝，他隨即在社群媒體上發佈影片，也盡快打給賣出此鑽戒的珠寶商，尋找可能遺失鑽戒的人。

當喬瑟夫帶著鑽戒到珠寶商店裡做鑑定時，珠寶商告訴他這只鑽戒價值4萬美元（約台幣1,254,720元），在珠寶商的協助下，兩週後喬瑟夫與失主取得聯繫，失主夫婦相當激動，不敢相信鑽戒可以被找回來。

原本可以轉手把鑽戒賣掉的喬瑟夫，選擇把鑽戒完好如初的還給失主，並表示：「自己感到相當開心，沒有絲毫失望。」