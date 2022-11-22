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媽媽突然破水要生 10歲女兒依電話指示幫忙接生出妹妹

聯合新聞網／ 綜合報導
10歲女童冷靜的依照醫護人員指示，幫媽媽接生，讓救護人員大讚她是英雄。圖片來源／ingimage
10歲女童冷靜的依照醫護人員指示，幫媽媽接生，讓救護人員大讚她是英雄。圖片來源／ingimage

美國10歲女童在媽媽突然分娩的情況下，撥打緊急救援電話，沒想到在救護車還來不及趕到家中時，寶寶已經迫不及待出來，10歲女童冷靜的依照醫護人員指示，幫媽媽接生，讓救護人員大讚她是英雄。

根據《Metro》報導，美國密蘇里州的10歲女童，上個月撥打911(緊急救援電話)，向救護人員解釋媽媽維奧拉要生產了，只聽到她冷靜地跟調度員斯考特表示：「你好，我覺得我媽媽好像快生了」，斯考特向女童表示會很快派救護車過去，也指示女童向媽媽重複她聽到的話。

勇敢的女童面對媽媽因為分娩痛苦的喊叫，仍設法在媽媽羊水破了之後，把妹妹接生出來。女童請媽媽趕快躺下，並看著產道，告訴母親已經看到妹妹的頭。接著妹妹生出來後，女童幫妹妹把口鼻擦乾淨，並按照調度員指示要小心翼翼抱著妹妹，不要讓她掉了。

接著女童用乾淨的毛巾把妹妹包裹起來，並把頭蓋好，確定臍帶沒有纏繞在妹妹脖子上，隨後在醫護人員抵達後，幫他們開門，接著帶他們進到房間將媽媽送醫，順利度過這場接生驚奇。

醫護人員 接生

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