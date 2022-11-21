當OnylyFans模特兒比醫師爸媽更賺 女棄神經外科改跳鋼管舞

英國22歲的梅賽德斯（Mercedes Valentine）本來是一名神經外科研究員，並在OnylyFans上身兼模特兒，沒想到收入比當醫師的爸媽多，毅然決然放棄研究工作，全職當模特兒後，收入更是超越父母。

根據《太陽報》報導，梅賽德斯10幾歲時被診斷患有一系列的健康問題，關節與皮膚都有些損害，因此從小就必須學習在不適的狀況下走路以及運用身體關節。大學期間她學了鋼管舞與脫衣舞，並在2021年開設OnylyFans的帳號。

梅賽德斯表示，自己一碰到桿子時就非常喜歡，也熱愛表演與展現自己擅長的東西。起初她對自己在OnylyFans上的受歡迎程度感到驚訝，現在則非常感謝這平台讓自己可以選擇喜愛的生活方式與自由。

轉職後梅賽德斯收入最好的一個月曾超過4萬英鎊（約台幣1,480,180元），年收遠超過都在當醫生的父母每年20萬英鎊（約台幣7,400,900）。梅賽德斯也表示，自己離開醫界爸媽表示支持，但身邊旁有對於她在OnylyFans上的一些內容感到擔憂。但爸媽並不特別擔心，因為他們只希望梅賽德斯快樂。