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網瘋傳18世紀馬戲團表演者長鼻 19公分榮登金氏世界紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
18世紀的馬戲團表演者韋德司（Thomas Wedders）有19公分的長鼻子，為金氏世界紀錄保持人。圖擷自《每日郵報》
18世紀的馬戲團表演者韋德司（Thomas Wedders）有19公分的長鼻子，為金氏世界紀錄保持人。圖擷自《每日郵報》

你的鼻子有幾公分？18世紀的馬戲團表演者韋德司（Thomas Wedders）擁有19公分的長鼻，無人打破此項金氏世界紀錄，目前在美國里普利鎮的《信不信由你博物館》中，可以參觀韋德司的頭部的蠟像。

據《每日郵報》報導，18世紀的馬戲團表演者韋德司（Thomas Wedders），他的鼻子長達19公分，因擁有世界上最長的鼻子而聲名大噪。韋德司在世時，經常於英格蘭約克夏（Yorkshire）各地巡演並展示他的鼻子，過世後還榮登金氏世界紀錄，成為「全世界鼻子最長的人」，至今無人打破他的紀錄。

據1896年出版的《Strand》雜誌描述，若鼻子能代表一個人的身分地位，那韋德司的鼻子絕對能征服整個歐洲，但文章內似乎也指出韋德司有智力障礙。此外，據金氏世界紀錄的資料顯示，除了知情韋德司是馬戲團的表演者，並於50多歲時過世，其他日常生活等相關資料則記載甚少。

如今，韋德司的頭部被製作成蠟像，展示於美國里普利鎮的《信不信由你博物館（Believe It or Not Exhibit）》中。近日許多網友瘋傳他的照片，對於他「又長又大」的巨鼻紛紛嘖嘖稱奇，更直呼好像「章魚哥」。

其他網友則開玩笑表示，「這種人就是會被牽著鼻子走」、「為什麼一直說謊」、「游泳課換氣哪會痛苦？他仰式游得特別好欸」、「他不能接吻欸」、「是騙人布，不會錯的！」。

韋德司頭部被製作成蠟像，在美國里普利鎮的《信不信由你博物館》中展示。圖擷自《每日郵報》
韋德司頭部被製作成蠟像，在美國里普利鎮的《信不信由你博物館》中展示。圖擷自《每日郵報》

美國 金氏世界紀錄

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