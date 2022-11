網瘋傳18世紀馬戲團表演者長鼻 19公分榮登金氏世界紀錄

你的鼻子有幾公分?18世紀的馬戲團表演者韋德司(Thomas Wedders)擁有19公分的長鼻,無人打破此項金氏世界紀錄,目前在美國里普利鎮的《信不信由你博物館》中,可以參觀韋德司的頭部的蠟像。

據《每日郵報》報導,18世紀的馬戲團表演者韋德司(Thomas Wedders),他的鼻子長達19公分,因擁有世界上最長的鼻子而聲名大噪。韋德司在世時,經常於英格蘭約克夏(Yorkshire)各地巡演並展示他的鼻子,過世後還榮登金氏世界紀錄,成為「全世界鼻子最長的人」,至今無人打破他的紀錄。

據1896年出版的《Strand》雜誌描述,若鼻子能代表一個人的身分地位,那韋德司的鼻子絕對能征服整個歐洲,但文章內似乎也指出韋德司有智力障礙。此外,據金氏世界紀錄的資料顯示,除了知情韋德司是馬戲團的表演者,並於50多歲時過世,其他日常生活等相關資料則記載甚少。

如今,韋德司的頭部被製作成蠟像,展示於美國里普利鎮的《信不信由你博物館(Believe It or Not Exhibit)》中。近日許多網友瘋傳他的照片,對於他「又長又大」的巨鼻紛紛嘖嘖稱奇,更直呼好像「章魚哥」。

其他網友則開玩笑表示,「這種人就是會被牽著鼻子走」、「為什麼一直說謊」、「游泳課換氣哪會痛苦?他仰式游得特別好欸」、「他不能接吻欸」、「是騙人布,不會錯的!」。

韋德司頭部被製作成蠟像,在美國里普利鎮的《信不信由你博物館》中展示。圖擷自《每日郵報》