喜歡眾樂樂？日男為嚐鮮砸錢赴「雜交趴」 一看對象卻後悔了

獨樂樂不如眾樂樂？日本再爆淫亂派對，一不法集團在網路上招攬顧客，以每位男性1.5萬日幣（約新台幣3300元）的價碼當入場費，每個月固定舉辦12到15次「雜交趴」，參加人數最多更達到60人，讓顧客們沉淪在荒淫無度的日子。然而，一名男性參與者卻抱怨，派對現場與想像不同，自己一到場就後悔了。

根據日本媒體《現代ビジネス》報導，該非法集團會透過社群媒體散播「派對」消息，等顧客們到集合地點後，再派人接至指定民宿或旅館，參與人數最多可達60人，活動地點更超過18處，規模可說是相當龐大。

據悉，該集團固定於每個月舉行12到15次「雜交趴」，每位男性的入場費為1.5萬日幣，若是累計多次消費的常客，則能以5000日幣（約新台幣1100元）的優待價格入場。

一名曾經參與過性愛派對的50多歲男性上班族分享，在入口處交錢後就會被帶去「選妃」，客廳內會有5到6名女性可挑選，但後續多會以1女配2到3名男性的方式進行。該名上班族還透露，現場的女生都玩得很開，就算是「超親密連結」也照單全收。

但並非所有人都享受這樣的荒淫派對，一名40多歲的男性參與者抱怨，當初會加入是以為能與「素人」進行愛的互動，不料場內女性皆是「箇中好手」，大多都是從事風俗業的女子額外兼差，令他大失所望，更覺得自己被詐騙了

報導中指出，該非法集團透過籌劃「多人雜交趴」賺到超過6億日幣（約新台幣1.3億元），當地警方也在本月8日逮捕5名男女，並將繼續進行搜查。