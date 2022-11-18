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曾以為丈夫是「沒有秘密的人」 人妻得知意外內幕坐立難安了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太結婚十年後，才發現丈夫有許多秘密並未開誠布公。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太結婚十年後，才發現丈夫有許多秘密並未開誠布公。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每個人或多或少都有些難言之隱，即使面對自己最親密的愛人，也很可能不願多做透露。近來日本媒體，就報導了一則這樣的感情事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名梨花子的42歲女性，至今已和丈夫結婚10年，有著兩名分別8歲和5歲的孩子。丈夫大學時一個人住在東京，夫家則住在北海道，另外還有一位到美國發展的弟弟。

當初他們在結婚後，才準備事後向家長報告，於是兩人遠赴北海道。不過公婆都是開明且大方的人，因此對他們的婚事並不介意，而這個性似乎也遺傳給了丈夫。兩人感情十分融洽，幾乎沒有起過爭執，兒子們也繼承了老爸的個性，顯示出不拘小節的一面。

不過有一次，老公的弟弟回來日本。梨花子在與小叔見面後，才發現原來看似把一切攤在陽光下的丈夫，其實過去曾經因為考不上大學，當了一年的重考生，但他卻告訴梨花子是「留級」而已。且還曾經花半年的時間整形，過去的樣子和現在完全不同。

梨花子在得知這些後相當震驚，也發現丈夫一直以來裝作大方的行為，很可能只是為了瞞著什麼事情。雖然並不會因此討厭丈夫，但察覺到這樣的作法，或許會成為雙方感情出爭執，讓她心裡出現了不安的種子。

日本 結婚

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