黑心公司工時長「今天上班後天回家」 薪水還超低讓他不忍了

社會新鮮人出來找工作不容易，有時不只沒進到理想的職業，甚至還可能誤入黑心公司，影響自己的職涯。近來日本媒體，就報導了一則相關的案例。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，居住在福岡的30多歲的男子，過去在畢業時找的第一份工作，是一家設計公司的職位。當天第一天上班時，因為心情比較振奮的關係，於是選擇早一點到達公司。但他抵達辦公室時，卻發現公司的前輩卻都已經全員在場上班了。

男子隨後發覺，前輩們並不是提早到班，而是前一天就沒有回家，一路熬夜忙到了今天無縫接軌，讓他相當震驚。且這家公司平均每個月會加班200個小時左右，但不管忙到多晚，加班費最多就只有2萬圓日幣而已（約相當於新台幣4466元），月薪也只有17.6萬日幣（約相當於新台幣39307元）。雖過著「星期一上班、星期三回家」的日子，卻只能領到微薄的低薪而已。

在這樣嚴苛的職場下，男子的前輩們終於在某一天受不了，集體「叛變」向公司遞交辭呈。男子也因為高工時低薪資，做久了之後發現健康亮紅燈，認為待下去並非長遠之計，於是也辭掉了這份工作。