震撼！「獨眼羊」驚悚樣貌曝光 前額現超巨眼窩 村民湧至當奇觀

印度又見「畸胎羊」！這隻羊不像爸媽及其他兄弟姐妹，卻意外撞樣希臘神話中的「獨眼巨人」。羊的眼睛一般長在頭部兩側，然而這隻剛出生的小黑羊卻不同，牠的前額處有1個巨型眼窩，而2顆眼球就擠在這個眼窩內。當這段十分震撼的驚悚影片在網上曝光後，不少網民都高呼震驚。

綜合外媒報道，事發於上周四（10日）早上，印度蘇丹普爾縣（Sultanpur）的1所農場內，農夫馬拉塔（Umesh Maratha）所飼養的其中1頭母羊臨盆產下小羊們，然而這些初生小羊中卻有1隻與其他不同。這隻排行第2的小黑羊天生畸形，額頭中央有個尺寸較大的眼窩，而2顆眼球融合在一起，擠在這個眼窩內。而牠的臉部也有一定程度的畸形，驟眼一看似乎連鼻子也找不到。

主人馬拉塔養羊多年，也是第一次遇到「獨眼羊」，見此情景不禁愕然。他表示感恩的是小黑羊身體健康，頸部以下都很正常；而牠的母親、哥哥及弟弟妹妹都很正常。而村民們得悉後，成群結隊地跑到馬拉塔家中看那隻「神奇的小羊」。

而事實上，獨眼羊並非首次在印度發現，早在2017年就有另1頭小羊患有獨眼畸形（Cyclopia），更被村民當成神跡般膜拜。因為當時獸醫認為這類患有先天畸形的羊崽最多存活數小時至數天就會死亡，沒想到那隻獨眼小羊卻存活了超過15天，因此在村裏引起哄動，不少當地人都特意前往膜拜「神羊」。

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文章授權轉載自《香港01》