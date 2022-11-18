74歲男再婚娶55歲妻 她重病半身不遂卻狠心拋棄要離婚

長照是現代社會的問題。而在家庭之內，該如何分配照顧長輩的責任，也經常引起糾紛。近來日本媒體，就報導了類似的案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名成田茂的74歲男性不動產業者，當初50多歲時因為嫌前妻平常太浪費錢，於是決定和對方離婚，幾個兒女也和前妻一起離開了，成田則開始過著單身的生活。

但在年過70歲之後，成田的身體狀況越來越差，於是又透過相親銀行，想找尋能一起生活，照顧自己的對象。最後，他找到一位55歲的寡婦美智子（化名）結婚，美智子過去曾做過看護師的工作，性格相當老實，外貌上也頗得成田青睞，另外還有一位女兒。

婚後，美智子果然發揮看護師的專業，在生活上的照料無微不至，讓成田感到相當滿意。但就在結婚第二年，美智子卻得了腦梗塞，雖然勉強救回一條命，卻也從此半身不遂，無法繼續負擔家事。

然而，成田卻不願意照顧這位老妻子，本來想把她一直丟在醫院就好，但因為床位不夠的問題，最後還是得將美智子接回家。於是他又在沒和美智子女兒商量的情況下，擅自將美智子送進長照機構。

而成田選擇的長照設施，還是一個月不到15萬日幣（約相當於新台幣33536元）的廉價單位。且就算是這一點錢，他還要求由美智子女兒支付，並打算直接跟美智子辦離婚。

成田這些舉動徹底惹怒了美智子女兒，認為成田根本就只是把母親當作幫傭，雙方因此打上官司，爭取應有的財產分配。然而母親好不容易中年再婚，卻遇到如此糟糕的對象，對美智子女兒來說，更是感慨遇人不淑。