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家教正妹神還原「波奇塔」炸出一大片 老司機嗨喊：想收服！
日本漫畫家藤本樹創作的《鏈鋸人》近期動畫開播，其中外型可愛的「波奇塔」坐擁高人氣，吸引不少人爭相模仿。近日一名日本正妹就Cosplay波奇塔，美照曝光後，立刻吸引超過12萬人按讚，網友驚呼「好可愛！」
日本正妹「家庭教師ねね」在推特擁有超過12萬名追蹤者，經常分享Cosplay美照的她，日前曬出模仿波奇塔的照片，只見她穿著橘色貼身毛衣，下半身搭配黑色短裙，不過仔細一看，ねね的胸前炸出一大片鏈鋸，還貼上兩個眼睛，神還原波奇塔，令人驚嘆不已。
超兇美照曝光後，隨即在推特瘋傳，至今吸引超過12萬人按讚，網友紛紛留言「波奇塔和ねね都好可愛」、「這是什麼？原來是Cosplay」、「完美度很高」、「想被夾在中間」、「我要收服她」、「波奇塔變身可愛又性感的姐姐」。
據悉，家庭教師ねね目前仍是一名大學生，且有在兼職家教，外型甜美的她，因為喜愛動漫，因此經常在社群網站與粉絲分享Cosplay辣照。
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