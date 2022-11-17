日本首見可食用的「昆布報紙」 網友好糾結：吃不吃都捨不得

昆布是熬製日式高湯、煮日本料理時常用的食材，對許多民眾而言並不陌生，日本的11月15日更是被訂為「昆布之日」。而最近還有日本新聞業者，突發奇想用昆布印製「報紙」，引發大眾一陣話題。

根據日本媒體「HBC北海道放送」報導，創刊於1942年的「北海道新聞社」，今年剛好迎來公司成立的80週年。為了慶祝，北海道新聞社利用乾燥昆布、可食用墨水，製作了日本第一個可以吃的報紙「昆布新聞」。除了可以聞到昆布香味及食用以外，上頭還記載著昆布的推薦料理手法。

另外，「昆布」的日文發音也與「鼓舞」相近，有希望能藉此鼓舞北海道民眾的意思存在。「昆布新聞」製作完成後，北海道新聞社員工也在公司大門前，分發限量100份的昆布新聞。不到30分鐘，這100份的昆布新聞就已經被民眾領取完畢。

領取到昆布新聞的民眾認為「想像不到昆布也能做成新聞，很感動」、「會裱框裝飾在家中」。網友們也紛紛表示「我也要可以吃的昆布新聞」、「吃了感覺好捨不得、不吃又感覺浪費食物，好糾結」、「真希望平常新聞也能這樣，讀完了就能拿去煮」、「下次希望有『海苔新聞』」。