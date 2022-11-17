巴西女愛上大她40歲DJ 甜蜜結婚生下一女「愛就是戰鬥」

巴西一對夫婦年紀相差整整40歲，妻子年僅23歲，而丈夫已經63歲，導致輿論批評女方是為了釣金龜婿才選擇結婚，但她完全否認這種說法，更對這些謠言感到無奈。

據英國太陽報報導，巴西一名年僅23歲的女子瑪麗亞（Maria Eduarda Dias），決定嫁給已經63歲的DJ尼克松（Nixon Motta）。兩人開始約會時，瑪麗亞才16歲，尼克松則是56歲，一開始他們所有共同好友皆反對兩人交往，不過後來他們成功獲得親友的認可，在2020年12月訂婚，並於2021年6月正式完婚，如今兩人育有一女。

然而，當他們分享在網路上的愛情生活獲得超過1,000萬點閱率後，許多輿論開始對他們進行批評，「這在很多方面都讓人感到不舒服」、「一般人不會認為這是正常的」、「才16歲？太不像話了」。瑪麗亞對相當無奈，「我原本想像這件事會以積極的方式傳播開來，人們會認為這是一個美好的愛情故事……」。

尼克松也說，他沒想到會有如此嚴厲的批評，「我不認為這有如此嚴重，我並不富有，很多人都說我可能是有錢人，瑪麗亞只是想要財務穩定，但實際上她從來沒有獲得任何私利」。他描述兩人的相識過程，只是單純見面後互有好感，然後開始約會。

瑪麗亞表示，自從網上開始湧現謾罵聲以來，也有人私下傳訊息鼓勵她，讓她重獲信心，「如果你愛一個人，就要為他們而戰；如果你喜歡他們，且有尊重和平等，不管年齡差異或任何其他障礙，都要戰鬥。」