快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

巴西女愛上大她40歲DJ 甜蜜結婚生下一女「愛就是戰鬥」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一對夫妻年齡相差40歲，女方僅23歲，男方則為63歲，引來諸多輿論質疑兩人關係。圖擷自太陽報
巴西一對夫妻年齡相差40歲，女方僅23歲，男方則為63歲，引來諸多輿論質疑兩人關係。圖擷自太陽報

巴西一對夫婦年紀相差整整40歲，妻子年僅23歲，而丈夫已經63歲，導致輿論批評女方是為了釣金龜婿才選擇結婚，但她完全否認這種說法，更對這些謠言感到無奈。

據英國太陽報報導，巴西一名年僅23歲的女子瑪麗亞（Maria Eduarda Dias），決定嫁給已經63歲的DJ尼克松（Nixon Motta）。兩人開始約會時，瑪麗亞才16歲，尼克松則是56歲，一開始他們所有共同好友皆反對兩人交往，不過後來他們成功獲得親友的認可，在2020年12月訂婚，並於2021年6月正式完婚，如今兩人育有一女。

然而，當他們分享在網路上的愛情生活獲得超過1,000萬點閱率後，許多輿論開始對他們進行批評，「這在很多方面都讓人感到不舒服」、「一般人不會認為這是正常的」、「才16歲？太不像話了」。瑪麗亞對相當無奈，「我原本想像這件事會以積極的方式傳播開來，人們會認為這是一個美好的愛情故事……」。

尼克松也說，他沒想到會有如此嚴厲的批評，「我不認為這有如此嚴重，我並不富有，很多人都說我可能是有錢人，瑪麗亞只是想要財務穩定，但實際上她從來沒有獲得任何私利」。他描述兩人的相識過程，只是單純見面後互有好感，然後開始約會。

瑪麗亞表示，自從網上開始湧現謾罵聲以來，也有人私下傳訊息鼓勵她，讓她重獲信心，「如果你愛一個人，就要為他們而戰；如果你喜歡他們，且有尊重和平等，不管年齡差異或任何其他障礙，都要戰鬥。」

巴西 結婚 兩性關係

延伸閱讀

全職媽1打4！丈夫一句「妳不是都在放假？」 她餵奶心酸哭了

嫌老婆產後身材走樣 男外遇歡場女卻換來一身性病

婚禮到一半新娘搭車跑了 原因曝光後雙方鬧翻「帶球離婚」

第一次見面就「有感覺」 繼兄妹在各自父母婚後3年後也結婚

相關新聞

日本首見可食用的「昆布報紙」 網友好糾結：吃不吃都捨不得

昆布是熬製日式高湯、煮日本料理時常用的食材，對許多民眾而言並不陌生，日本的11月15日更是被訂為「昆布之日」。而最近還有日本新聞業者，突發奇想用昆布印製「報紙」，引發大眾一陣話題。

巴西女愛上大她40歲DJ 甜蜜結婚生下一女「愛就是戰鬥」

巴西一對夫婦年紀相差整整40歲，妻子年僅23歲，而丈夫已經63歲，導致輿論批評女方是為了釣金龜婿才選擇結婚，但她完全否認這種說法，更對這些謠言感到無奈。

影／Tinder找到真愛 見面後才知她與籃球隊男友相差56公分

現在多元開放的社會常說「年齡不是問題、身高不是距離」，讓戀人放心去愛，也創造出許多令人回味的回憶。英國就有一對身高差距懸殊的戀人，將他們因身高差發生的生活趣事分享到網路上，讓大家一起品味他們「最萌身高戀情」。

飛機降落乘客起身大鬧「我要殺了你」 遭強制下機送醫

美國聯合航空一架飛往芝加哥班機，機上發生一起情緒失控乘客抱著小孩，在飛機降落之際，突然從座位站立，空服員一陣勸導仍不肯坐下並起衝突，遭航警強制壓下機並強送醫院檢查。

將女友勒斃分屍成35塊 印度廚師稱自美劇獲靈感

印度首都德里昨天傳出驚動全國的分屍案，警方表示，凶嫌並無悔意，並且從美國犯罪懸疑電視劇「夢魘殺魔」（Dexter）中取得...

航站情緣的一生：伊朗難民納瑟里病逝

「你說你一直在等待，其實我們每個人都一樣...」2004年的電影《航站情緣》（The Terminal）中，湯姆漢克斯飾演的男主角維克多如此對女主角說。這部感動全球影迷的作品取材自原型人物、曾在法國巴黎戴高樂機場生活18年的伊朗男子納瑟里（Mehran Karimi Nasseri）。11月12日，戴高樂機場發言人證實納瑟里心臟病發作，並在警方及醫療團隊緊急搶救之下仍宣告不治，享年76歲。曾在機場第一航廈度過漫長歲月納瑟里，也在最熟悉的地點結束他的一生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。