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飛機降落乘客起身大鬧「我要殺了你」 遭強制下機送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯合航空一架飛往芝加哥班機，發生一起情緒失控乘客抱著小孩，在飛機降落之際，突然從座位站立，並與空服員起衝突，遭航警強制壓下機並強送醫院檢查。圖擷自Peter Kondelis
美國聯合航空一架飛往芝加哥班機，發生一起情緒失控乘客抱著小孩，在飛機降落之際，突然從座位站立，並與空服員起衝突，遭航警強制壓下機並強送醫院檢查。圖擷自Peter Kondelis

美國聯合航空一架飛往芝加哥班機，機上發生一起情緒失控乘客抱著小孩，在飛機降落之際，突然從座位站立，空服員一陣勸導仍不肯坐下並起衝突，遭航警強制壓下機並強制送醫院檢查。

根據《鏡報》報導，時間發生在美國中部時間早上6點，當時該班機準備降落在芝加哥某一機場，沒想到一名婦女在飛機準備滑落跑道時，突然站了起來，且拒絕在下降時坐下。

從乘客分享的Twitter影片中可見，該乘客情緒相當不穩定，且不斷對空服員咆哮「它在哪裡」，機組人員也相當緊張的勸說「女士，我們要降落了，請您趕快坐下」。不過該名女子仍拒絕坐下，另名機組人員也緊急上前協助，而該乘客更口出惡言，威脅機組人員「我會殺了你」。

當時在機上的乘客艾蜜莉分享自己影片時說明，飛機還沒降落時，這名乘客開始大喊且胡言亂語，在大家還沒搞清楚發生什麼事時，這名婦女在飛機準備降落之際，抱起小孩站起來準備走向廁所。

空服員上前勸阻，這名鬧事乘客開始推空服員，並大喊自己沒有喝醉，還指責另一名乘客說在他身上聞到酒味。通報航警後，警方已將該名女子帶下飛機，並把相關空服員也送往醫院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空服員

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