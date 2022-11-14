把家中死貓變地毯放網路拍賣 標本師被網友批評噁心

一位標本製作師在網路上販售自己收集的「貓屍」地毯，讓許多網友看傻了眼，甚至招來許多批評。

根據《太陽報》報導，這位標本師將他製成的貓屍地毯照上傳到拍賣網站「Trade Me」，讓許多使用者看得目瞪口呆，網頁上的商品介紹中寫道：「這些作品適合家庭、辦公室、商店展示」。

商品介紹頁上還寫著，對於那些買不起獅子、老虎、狼、斑馬或熊皮地毯的人來說，可以考慮貓皮地毯。而這項拍賣開始於2018年，最初幾天吸引超過85名競標者，金額達到數百英鎊。

這些奇異標本中，除了他自己的寵物貓之外，還有老鼠地毯。這位標本師表示，幾年前自己的一隻老貓死了，一直被冰在冰箱，最近才被製成標本，「牠的狀況相當好，有灰白的皮毛。」

雖然賣家不覺得自己賣寵物貓的標本沒有什麼問題，但許多網友卻對這項作法感到可恥，且相當反感。有人表示自己是愛狗的人，並不喜歡貓，但這看起來相當可悲，若是自己的寵物被製成標本賣掉，非常奇怪也令人傷心。

甚至有網友覺得這相當惡心，要求拍賣網站應將此商品下架，也強調任何購買的人都應該自己的行為感到羞恥，任何動物都不該被這樣對待。