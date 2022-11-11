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男友用下體「穿耳洞」 女子耳朵發炎急問：到醫院我要怎樣解釋？

香港01／ 撰文：朱利安
女事主在facebook上傳照片，稱男友在親熱時提出要將陰莖穿過她的耳洞，結果令她耳垂部位發炎。（網上圖片）
女事主在facebook上傳照片，稱男友在親熱時提出要將陰莖穿過她的耳洞，結果令她耳垂部位發炎。（網上圖片）

情侶情到濃時容易做傻事？最近有媒體報道1名外國女子在社交平台發文求救，稱其耳垂曾做擴耳耳洞，而男友在準備親熱時竟忽發奇想，試圖以自己的陰莖「穿過耳洞」，導致她的耳垂位置發炎，崩潰表示「到醫院我要怎樣解釋發生了甚麼事？」

翻查報道，其實事件發生於2021年，該名女事主在facebook上傳照片，稱她與男友情到濃時，男方竟提出要將其陰莖穿過她的耳洞，結果令她耳垂部位嚴重發炎。事主當下嚇得驚惶失措，只好尋求其他網民的意見，又指「到醫院我要怎樣解釋發生了甚麼事？還是有其他可以在家治療的方法？」。

不過，帖文引來更多網民關注男方下體的尺寸，紛紛放錯重點留言回應，「妳伴侶到底有多小？」、「天啊，他到底在想些甚麼才會想這樣做？」、「戀物癖新解鎖」。

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文章授權轉載自《香港01》

耳洞 陰莖 情侶

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