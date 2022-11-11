悲！2歲男童在汽車旅館遭2狗撕咬頭頸慘死 親姐目擊嚇到失聲尖叫

幼兒安全，不可鬆懈。澳洲近日發生1宗幼童慘被狗咬死的事件，1名2歲男童與家人同住汽車旅館，其間被2隻報稱屬於旅館員工的狗隻襲擊，男童的頭頸慘被咬住。而男童的母親及2名姐姐目睹慘案發生，嚇到崩潰尖叫，隨後旅館老闆發現慘劇，將男童送院，可惜男童最終因傷勢過重，不治離世。

綜合外媒報道，澳洲2歲男童傑登．波拉德（Jyedon Pollard）與母親凱莎（Kesha Pollard）及2個姐姐，共同暫居於新南威爾士州中西部考拉鎮的1所汽車旅館內。事發於周二（8日）上午10時20分，傑登在母親及姐姐們的陪伴下於汽車旅館的院子玩耍時，突然遭到旅館員工所飼養的2隻狗襲擊，他的頭面及頸部嚴重受傷，鮮血頓時湧出，而傑登的2個姐姐親眼目睹慘劇後嚇得放聲尖叫。

旅館老闆麥克伊哈頓（Matt McIIIhatton）聞聲趕至，從惡犬身下拉出鮮血淋漓的傑登，並以毛毯包裹。然後，麥克伊哈頓驅車將瀕死的傑登及嚇至崩潰的凱莎送往附近的考拉醫院。院方證實傑登情況危殆、生命垂危，需由直昇機送往悉尼的韋斯特米德兒童醫院（Westmead Children's Hospital）急救，可惜搶救無效，傑登最終於同日下午傷重不治離世。

新南威爾士州警司諾布爾（Bob Noble）認為「是一系列極其不幸的情況導致了這場悲劇」。他表示，涉案的犬隻分別是洛威拿及牧羊犬，目前已被扣押，暫時尚未得知為何2隻狗會與男童接觸，而旅館直至調查結束前，都會作為罪案現場暫時封閉。老闆麥克伊哈頓就表示深切遺憾，直言無法接受這宗慘劇，「我很抱歉，這太難接受了」。

傑登的親屬形容事件是「反常的襲擊」，他們指凱莎正在等候「永久房屋」，於是早前就帶着3個孩子暫時住到案發的汽車旅館，而傑登生前曾多次與2隻狗玩耍，一直相安無事，因此不理解事故為何發生。有住戶指出2隻狗經常在旅館範圍走動，「看上去很友善」，不過就表示沒有看到事發一刻。另1名住戶就指當時聽到尖叫聲，於是向窗外望，就見到旅館老闆抱着1個孩子（指傑登）跑過，而其他人一臉驚恐跟在身後。

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文章授權轉載自《香港01》