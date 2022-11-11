婚禮到一半新娘搭車跑了 原因曝光後雙方鬧翻「帶球離婚」

結婚是終身大事，而為了紀念舉辦的婚禮，更是希望能夠做到盡善盡美，否則若是有什麼細節上出錯，很可能會在意一輩子。近來在日本，就有一則關於婚禮上發生意外的感情糾紛。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在埼玉縣的40多歲男子，日前曾經以「新郎朋友」的身份參加婚禮。當時新郎是20多歲的男子，新娘則是30多歲，彼此有一定的年紀差距。

然而，在婚禮開始後不久，新娘便以「換裝」為名離席，並過了好一段時間都沒有回場。婚禮司儀此時又改稱，說新娘是因為身體狀況不佳，所以先到了醫院治療。因為聽說新娘似乎已經有孕在身，所以男子和其他來賓都採信了這個說法。

不過接下來的婚禮流程，就變得只剩下新郎一人獨撐局面。最後甚至到了大合照時，上台的只有新郎的家屬，新娘方的人則都原地不動，才逐漸讓人懷疑內情不單純。

最後在打探之下，才知道新娘在婚禮不久前，曾經臨時變更婚紗款式，並算好要店家當天直接送到婚宴上。然而婚紗到貨後，新娘卻嫌顏色和照片裡的不相同，穿上去的樣子也和想像中有差，不願意就此拍下一生一次的婚紗照，結果就在大哭大鬧後，直接叫了計程車離開會場。

除了婚紗事件以外，事實上新娘為了許多婚禮的內容，經常一再改變想法，結果造成婚禮的預算嚴重超支，其實已經有過不少紛爭。於是在這次婚禮過後，還沒等到小孩子出生，雙方就已經決定離婚了，讓一切到頭來成為一場空。